{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрин возглавит ВТБ. Следственный комитет присоединят к прокуратуре. Губернатор Куйвашев сделал подарок Тунгусову
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,63
Динамика за 2 недели
Евро 70,36
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 ноября 2017
18 ноября 2017
12:15  19 ноября 2017 2

«Россия готовит агрессию»: в Польше не могут забыть об учениях «Запад-2017»

Первая репетиция юбилейного Парада Победы в Екатеринбурге на 2-ой Новосибирской, военная техника, ракетный комплекс, искандер
Российские «Искандеры» не дают покоя Польше и ПрибалтикеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава минобороны Польши Антоний Мачеревич назвал прошедшие в сентябре российско-белорусские учения «Запад-2017» подготовкой России к «агрессии». По его мнению, они фактически являются актом уже не холодной, а «горячей» войны.

«Учения „Запад—2017“ закончились два месяца назад. Они происходили в пространстве между Северным Ледовитым океаном и Чёрным морем и привлекали даже пуски баллистических ракет „Искандер“, которые могут нести ядерные боеголовки. Россияне готовились не к обороне, а к агрессии», — цитирует главу польского оборонного ведомства RT.

Ранее об отработке Россией сценария нападения на соседние страны в ходе учений заявила президент Литвы Даля Грибаускайте. Представитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с Nation News назвал эти претензии комичными. «Белоруссия пригласила представителей Литвы. Тут есть некое противоречие: минобороны Литвы приняло приглашение, наблюдает за маневрами и литовский атташе. На этом фоне обращение президента в ООН вызывает вопросы. Если бы я был в аппарате генсека, я бы спросил: если у вас это вызывает отторжение, почему вы принимаете приглашение?» — цитирует агентство слова эксперта.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров