12:15 19 ноября 2017 2

Российские «Искандеры» не дают покоя Польше и Прибалтике Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава минобороны Польши Антоний Мачеревич назвал прошедшие в сентябре российско-белорусские учения «Запад-2017» подготовкой России к «агрессии». По его мнению, они фактически являются актом уже не холодной, а «горячей» войны.

«Учения „Запад—2017“ закончились два месяца назад. Они происходили в пространстве между Северным Ледовитым океаном и Чёрным морем и привлекали даже пуски баллистических ракет „Искандер“, которые могут нести ядерные боеголовки. Россияне готовились не к обороне, а к агрессии», — цитирует главу польского оборонного ведомства RT.

Ранее об отработке Россией сценария нападения на соседние страны в ходе учений заявила президент Литвы Даля Грибаускайте. Представитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с Nation News назвал эти претензии комичными. «Белоруссия пригласила представителей Литвы. Тут есть некое противоречие: минобороны Литвы приняло приглашение, наблюдает за маневрами и литовский атташе. На этом фоне обращение президента в ООН вызывает вопросы. Если бы я был в аппарате генсека, я бы спросил: если у вас это вызывает отторжение, почему вы принимаете приглашение?» — цитирует агентство слова эксперта.