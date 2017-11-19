Ученые: собака в доме продлевает жизнь и лечит сердце

13:08 19 ноября 2017 0

Собака одновременно друг, тренер и антистресс Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Наличие собаки в доме серьезно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и увеличивает срок жизни. К такому выводу пришли шведские ученые, проведя исследование среди одиноких и семейных «собачников».

Так, у одиночек питомец снижает риск смерти от сердечных недугов на 36%, а риск смерти вообще — на 33% по сравнению с теми, у кого собаки нет. Для семей, в которых больше одного человека, наличие собаки снижает риск смерти на 11% и на 15% вероятность смерти от болезней сердца, пишет «Газета.ру».

Учёные считают, что собаки предоставляют хозяевам социальную поддержку и побуждают их к полезной для здоровья физической активности. Причем выводы, приведенные изданием Scientific Reports, не голословны. Исследователи предварительно проанализировали данные о состоянии здоровья 3,4 млн человек в возрасте от 40 до 80 лет, из них 13% держали дома собаку, сообщает RT.