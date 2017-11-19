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19 ноября 2017
Главные новости 
18:54  19 ноября 2017 0

«Это надо же себя так изуродовать!» Поклонники Водонаевой поиздевались над ее новой прической. ФОТО

Поклонники Водонаевой считают, что прямая челка изуродовала образ теледивыФОТО: alenavodonaeva@instagram

Поклонники тюменской экс-участницы «Дома-2» Алены Водонаевой раскритиковали ее новую прическу. В комментариях под свежим фото в Instagram особо раздосадованные подписчики заявили, что прямая челка телезвезды — самое жуткое, что они видели в жизни.

«Зачем горшок на голову надела?», «Я ору, это надо же себя так изуродовать?», «Отвратительный образ! Испортили красивую девушку!!!», «Ужас какая страшная, сама себя изуродовала», «Это не образ, а убожество», «Алена, зачем? Вы такая красивая девушка и так себя портите», — пишут пользователи Instagram.

Среди поклонников Водонаевой нашлись и те, кто положительно оценил новый образ модели. Некоторые даже усмотрели сходство с Моникой Белуччи, носившей похожую прическу. «Моложе сразу выглядит! Креативная — мужу повезло!», «Ты прям Жанна Д’Арк», «Аленка, стрижка очень смелая и крутая! Тебя ничем не испортить!» — отмечают подписчики.

Сергей Макеев
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