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20 ноября 2017
19 ноября 2017
03:59  20 ноября 2017 0

Бензину предрекли подорожание до 50 рублей в 2018 году

Открытая лицензия на 30.07.2015. АЗС Газпром, бензин, заправка, азс
Эксперты спрогнозировали рост стоимости бензина в следующем годуФото: media.gazprom-neft.ru

В 2018 году стоимость литра бензина в России может превысить отметку в 50 рублей. Причинами подорожания в Федеральной антимонопольной службе назвали рыночные спекуляции.

По мнению аналитиков рынка, стоимость бензина АИ-95 по талонам в Уссурийске и Приморском крае составит 53,35 рубля, АИ-92 — 51,85 рубля, дизельное топливо же обойдется в 53,95 рубля, пишет «Федеральное агентство новостей». По пластиковым картам при этом цена будет несколько ниже, но разница все же исчисляется в копейках. На Дальнем Востоке и в Центральной России, как отметили эксперты, цены значительно отличаться не будут.

В среду, 15 ноября, как напоминают «Известия», цены на бензин в стране достигли рекордных показателей. Оптовая стоимость АИ-92 увеличилась до 42 850 рублей за 1 т (на 2,3%), АИ-95 — до 44 990 рублей (на 1,7%). Что касается розницы, средняя стоимость литра бензина в Москве на 19 ноября составляет 40,7 рубля, отмечает издание.

Ранее, напомним, в Федеральной антимонопольной службе сообщили, что объективных причин для инфляции на этом рынке нет, а рост цен вызван рыночными спекуляциями. Спекулянты якобы купили бензин у трейдеров и хотят перепродать его по более высокой цене.

По информации СМИ, к удорожанию привела остановка одной из ключевых установок нефтеперерабатывающего завода «Газпромнефти», совпавшая с ростом цен на нефть. В компании заявили, что остановка связана с желанием компании оптимизировать работу.

Сергей Демин
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