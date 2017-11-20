«Король Черкизона» ответил на обвинения в убийствах

08:12 20 ноября 2017 0

Тельман Тисмаилов опровергает все обвинения Фото: УзнайВсё.ру

Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов впервые ответил на обвинение в организации нескольких убийств. Исмаилов заявил, что он невиновен и готов предоставить доказательства.

«Я не совершал за свою жизнь ни одного преступления, я настаиваю на своей непричастности [к организации убийств] и смогу это доказать», — заявил Исмаилов в телефонном интервью телеканалу «Россия 1».

11 ноября суд заочно арестовал Исмаилова, рассказала журналистам его адвокат Марина Русакова. Бизнесмена обвинили в организации убийства двух и более лиц и в незаконном обороте оружия. Исмаилов был объявлен в международный розыск, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Как ранее писало «URA.RU», в Турции неизвестные растаскивают позолоченные элементы декора из отеля Mardan Palace, владельцем которого является экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов. Гостиницу в Анталье Исмаилов построил в 2009 году, вложив в нее 1,4 млрд долларов. Осенью 2017 года здание обесточили за неуплату долгов, персонал покинул территорию отеля, сигнализация была отключена. Вследствие этого в отеле стали орудовать воры, которым уже удалось украсть не менее семи секций позолоченного забора, напоминает портал «Русская планета».

Турецкую гостиницу Исмаилов продал в 2009 году одному из банков вскоре после того, как столкнулся с трудностями из-за закрытия главного своего актива — Черкизона. На месте рынка, занимавшего 234 гектара на востоке Москвы, столичные власти планируют возвести жилой комплекс по программе реновации. Как отметили в московской мэрии, Измайлово предстоит стать «знаковой точкой» на карте города. Этому будет способствовать близость станции МКЦ, реконструкция Щелковского шоссе и местные памятники архитектуры, пишет «Национальная служба новостей».

В марте стало известно, что Арбитражный суд Московской области признал экс-владельца Черкизовского рынка банкротом, его имущество решено пустить с молотка.