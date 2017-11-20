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Главные новости Челябинской области
14:19  20 ноября 2017 0

Спикера челябинского райсовета отправили в отставку. На его место претендует известный местной политической элите хирург

Заседание городской думы. Челябинск., мацко денис
Денис Мацко уходит из депутатов в чиновникиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Металлургический райсовет Челябинска единогласно принял отставку председателя Дениса Мацко. Он также сложил депутатский мандат, чтобы перейти на муниципальную службу, сообщил «URA.RU» местный парламентарий Юрий Панов.

«Временно исполняющим обязанности председателя райсовета, согласно Уставу, стал первый заместитель Алексей Бородовских. В ближайшие две недели на заседании политсовета „Единой России“ на альтернативной основе рассмотрим кандидатуры на пост председателя, затем предложим кого-то одного рассмотреть на заседании партийной фракции», — добавил Панов.

Денис Мацко с сегодняшнего дня вышел на работу заместителем главы по социальным вопросам Центрального района Челябинска. Эту информацию корреспонденту «URA.RU» подтвердил глава муниципалитета Виктор Ереклинцев.

Челябинская городская дума. Депутаты, скрябин виктор, алехин дмитрий
Дмитрий Алехин (в центре) улаживает последние формальности перед переходом на новое место работы
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Высокопоставленный источник агентства подтвердил, что председателем совета депутатов Металлургического района станет руководитель Федерального центра сосудистой хирургии (клиника ЧелГМА) Дмитрий Алехин. Кандидатура помощника депутата Госдумы Владимира Бурматова согласована с его коллегой Андреем Барышевым и мэром Челябинска Евгением Тефтелевым. Сейчас Алехин улаживает формальности, поскольку хотел бы остаться практикующим хирургом.

Имя Дмитрия Алехина впервые громко прогремело в челябинской политике в 2009 году, когда он выиграл в избирательном округе у действующего тогда спикера челябинской городской Думы Сергея Комякова. Причем, медик-самовыдвиженец набрал 50,17% голосов против 24,97% у единоросса, фаворита выборов. В 2014 году Алехин избрался в райсовет при поддержке движения «Соцгород» Андрея Барышева. Однако в число семи депутатов, которых райсовет делегирует в гордуму, не попал.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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