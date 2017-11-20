Очередной счастливчик: россиянин выиграл в лотерею 100 млн рублей

17:32 20 ноября 2017 3

Россиянин сорвал очередной огромный джекпот в лотерее Фото: Pixabay.com

Житель Ставропольского края выиграл в лотерею 100 миллионов рублей. Это обнаружилось во время розыгрыша очередного тиража общероссийской лотереи. Имя счастливчика пока неизвестно.

О том, что россиянин сорвал очередной огромный джекпот в лотерее, сообщили ведущие розыгрыша круглой суммы. Пока неизвестно, был это житель региона или его гость.

Деньги победитель сможет забрать в Москве до 1 июня 2018 года. Как передает kp.ru, вся сумма в 100 миллионов везунчику не достанется, так как ему придётся заплатить подоходный налог. Если победитель лотереи живёт на территории России больше чем полгода, он отдаст 35%. Если в стране он находится менее 183 дней, заплатить придётся уже 30% от суммы выигрыша.

Напомним, в начале ноября 506 млн рублей выиграла 63-летняя жительница Воронежской области Наталья Власова.