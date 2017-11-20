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Главные новости Челябинской области
19:04  20 ноября 2017 0

В войне Бурматова с ОНФ взят тайм-аут, велено сохранить статус-кво

Встреча с избирателями. Праймериз. Челябинск., бурматов владимир, коробейников евгений
Протеже Владимира Бурматова, инвалид-колясочник Евгений Коробейников, пока сохранил пост в ОНФФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отставка сопредседателя челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта Евгения Коробейникова не состоялась. На областной конференции ОНФ, состоявшейся 20 ноября, вопрос о Коробейникове, вопреки ранее анонсированным планам, не рассматривался.

«Этот вопрос может быть поставлен через месяц на заседании областного штаба ОНФ», — заявил «URA.RU» пресс-секретарь ОНФ в Челябинске Таисия Курбатова.

Отставку инвалида-колясочника Евгения Коробейникова с поста сопредседателя областного штаба ОНФ эксперты рассматривали как конфликт депутата Госдумы Владимира Бурматова с руководителем регионального исполкома Общероссийского народного фронта Денисом Рыжим. Коробейников и Бурматов — выходцы из «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР). Причиной конфликта между Коробейниковым и Рыжим стала история с оптимизацией спортивных школ в Челябинске.

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Сопредседатель штаба обвинил руководителя исполкома в поддержке якобы коррумпированных руководителей спортшкол, протестовавших против их укрупнения и потери контроля над финансовыми потоками. А также в рассылке «фейковых» писем от лица Коробейникова. В конфликте разбиралась комиссия из Москвы. Денис Рыжий обвинял Коробейникова в том, что он самоотстранился от дел ОНФ.

Грядущую отставку инвалида-колясочника оценивали как победу Дениса Рыжего над Владимиром Бурматовым. На место сопредседателя, которое должно было освободиться после ухода Коробейникова, Денис Рыжий планировал завести директора лицея №11 Елену Киприянову, там учится дочь руководителя исполкома, или одного из экспертов ОНФ Виталия Вороного. Но отставка не состоялась. Евгений Коробейников заявил «URA.RU», что на конференции не присутствовал, повестку не знал. По данным источника «URA.RU», в этот конфликт вмешалась Москва, была дана команда «сохранить статус-кво» и стороны взяли тайм-аут.

На сегодняшней конференции в штаб были введены директор спортшколы «Конас» Олег Строганов и руководитель общества инвалидов Центрального района Челябинска Татьяна Кузнецова.

Альбина Золотухина
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