ОНФ нанес удар по Бурматову

00:07 08 ноября 2017 0

Денис Рыжий одержал аппаратную победу над ставленником Владимира Бурматова (на фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске готовится чистка руководства регионального отделения «Общероссийского народного фронта» (ОНФ). Как сообщают источники «URA.RU», из числа сопредседателей выводится Евгений Коробейников, человек депутата Госдумы Владимира Бурматова. Считается, что глава исполкома ОНФ Денис Рыжий одержал убедительную победу в аппаратной войне, ответив оппонентам на обвинения в коррупции.

Региональная конференция ОНФ, где планируется принять кадровые решения, запланирована на 21 ноября. «На пленарном заседании будет рассмотрен вопрос ротации состава регионального отделения и ревизионной комиссии Народного фронта», — говорится в официальном сообщении пресс-службы движения.

Собеседник из руководства ОНФ на условиях анонимности рассказал, что под ротацию по счастливой случайности попадет сопредседатель движения Евгений Коробейников — оппонент бессменного руководителя исполкома Дениса Рыжего. Решение станет итогом и громкого публичного конфликта, произошедшего в середине сентября. Тогда Коробейников сначала обвинил коллегу в давлении на него в интересах коррумпированных руководителей спортшкол, которые протестовали против их укрупнения и потери контроля над финансовыми потоками. Затем распространил жесткий пресс-релиз, где заявил о рассылке от его имени писем губернатору Борису Дубровскому, мэру Евгению Тефтелеву и другим адресатам, намекнув на причастность к фальсификации все того же Рыжего.

Денис Рыжий убедил в своей правоте московское начальство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель исполкома ОНФ публично не отвечал на критику. Однако, как рассказывает информированный источник, Рыжий приложил усилия, чтобы в свою пользу сформировать отношение к конфликту у своего начальника, руководителя федерального исполкома движения Алексея Анисимова. И добился досрочной отставки сопредседателя Коробейникова.

Собеседник напомнил, что в движении избирают по три сопредседателя, чтобы все спорные вопросы решались голосованием, не было единоличия. Первая тройка сопредседателей челябинского ОНФ работала с самого открытия движения — с 2012 года — до прошлой осени. Год назад прошла первая ротация, новыми сопредседателями стали руководитель областной ячейки «Опоры России» Артем Артемьев, главврач федерального кардиоцентра Олег Лукин и куратор проекта «Доступная среда», инвалид Евгений Коробейников.

«Рыжий считал, что Артемьев часто бывает в Москве, ему некогда заниматься ОНФ, Лукин тоже сильно занят, а Коробейников будет ему в рот заглядывать. Поэтому он сам будет руководить движением. После скандала с Коробейниковым он показал умение убеждать московское руководство, что все кругом враги. Еще недавно Рыжий считался «токсичной» фигурой, ему запрещали выступать в СМИ. Сейчас ему вновь разрешили самому подписывать письма, он теперь ведет все мероприятия.

Рыжий настолько усилился, что фактически узурпировал власть в челябинском отделении», — добавил собеседник.

Евгений Коробейников (слева) считается человеком депутата Госдумы Владимира Бурматова (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Формальным поводом для отставки Коробейникова станет его недавнее назначение на пост главного муниципального инженера-инспектора по вопросам доступности городской среды для маломобильных групп населения в комитете по соцполитике мэрии Челябинска. Считается, что чиновнику запрещено заниматься общественной деятельностью, подразумевающей как раз контроль за работой чиновников, объясняет инсайдер «URA.Ru».

Сам Евгений Коробейников заявил, что от корреспондента «URA.RU» узнал о своей вероятной отставке. «Повестки конференции еще нет», — сказал он. Между тем, повестку утвердили почти две недели назад на заседании штаба ОНФ.

Денис Рыжий не стал прямо говорить, но и не исключил, что будет рассмотрен вопрос о кандидатуре Евгения Коробейникова: «Ротация в штабе происходит каждый год. Это нормально, когда человек, став чиновником, уходит из ОНФ. К тому же работа сопредседателя подразумевает полное погружение в работу». Денис Рыжий опроверг подозрения в том, что вывод Коробейникова из штаба может быть местью со стороны руководителя исполкома. По его словам, сопредседатель с августа «полностью отстранился» от общественной деятельности и не выходит на контакт.

По информации «URA.RU», кандидатуры на пост сопредседателя ОНФ две. Это Елена Киприянова, директор лицея №11, где учится дочь Рыжего. И экс-директор подведомственного минэкологии области ОГУ «Особо охраняемые природные территории», а ныне эксперт ОНФ Виталий Вороной. «Киприянова удобна тем, что Рыжий может ею управлять, как хочет. А Вороной готов ездить по помойкам, в самый дальний уголок области и биться за правду. Его можно подставлять под критику, против Рыжего он не пойдет», — полагает считает ньюсмейкер из участников конференции.

Денис Рыжий не подтвердил и не опроверг данные о том, что место Коробейникова на посту сопредседателя могут занять Виталий Вороной или Елена Киприянова. «Оба достойные кандидатуры. Идут консультации, но решать должна конференция. В любом случае сопредседателем станет не человек со стороны, а тот, кто уже проявил себя в ОНФ. Киприянова, к примеру, руководит у нас группой по образованию. Не стоит считать возможное избрание Киприяновой благодарностью за обучение дочери, а Вороного — за выступление против Коробейникова! Потому что Коробейникова вообще никто в этой истории в штабе не поддержал!», — заявил Рыжий.

В политтусовке полагают, что за этой историей стоит конфликт между Денисом Рыжим и Владимиром Бурматовым, намеревавшимся через своего челябинского протеже Евгения Коробейникова взять ОНФ под контроль. «Считалось, что Бурматов победит в конфликте. Все-таки и депутат, и ОНФ — проекты [спикера Госдумы] Вячеслава Володина. Оказалось, что у Анисимова неограниченная власть в движении, никому не позволено вмешиваться в его дела. И Рыжий, достучавшийся до него, одержал крупнейшую свою политическую победу — не дал Бурматову зайти на свою территорию и получил полный карт-бланш», — рассказывает высокопоставленный чиновник.

Владимир Бурматов отрицает свою причастность к истории с Коробейниковым и Рыжим. Но лестно отзывается о своем протеже. «Считаю Коробейникова одним из самых авторитетных и уважаемых общественников области. Не в курсе, что происходит в ОНФ, но, зная опыт Коробейникова в отстаивании прав людей с ограниченными возможностями и его авторитет в параолимпийском движении, уверен, что он обязательно будет востребован как в регионе, так и на федеральном уровне. Если вдруг примет решение выйти из организации наверняка получит не одно предложение о продолжении общественной и правозащитной деятельности», — дипломатично заметил Бурматов.