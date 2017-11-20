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20 ноября 2017
20:18  20 ноября 2017 0

Ведущая челябинских «порнопрогнозов» заявила о выдвижении в президенты России. ФОТО, ВИДЕО

Лариса Сладкова готова бросить вызов Елене БерковойФото: страница Ларисы Сладковой во «ВКонтакте»; видео: телеканал «Дождь»
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Бывшая ведущая откровенных прогнозов погоды на канале «СТС-Челябинск» Лариса Сладкова объявила о намерении выдвинуться на выборы президента России, которые пройдут в марте будущего года. В ближайшие дни официально будет объявлено, какое движение поддержит ее кандидатуру, рассказала экстравагантная женщина корреспонденту «URA.RU».

Краткий анонс Сладкова разместила на своей странице во «ВКонтакте»: «Дорогие мои… Я иду в большую политику. Скоро вы все узнаете. Надеюсь на вашу поддержку. Ваша Лариса Сладкова».

Фото: страница Ларисы Сладковой в «ВКонтакте»

«Я действительно возвращаюсь в политику. Несмотря на предположения, что я возглавлю штаб Ксюши Собчак в Челябинске, это неправда. У меня собственная карьера. Речь идет о выборах президента следующего года. Подробности сообщу в ближайшие дни. Пока ничего больше сказать не могу», — добавила бывшая телеведущая корреспонденту «URA.RU».

Имя Ларисы Сладковой вошло в повестку в 2016 году. Ее появление в эфире телеканала «СТС-Челябинск» в откровенных нарядах несколько эпатировало публику. Но у нее появились и поклонники. Сладкова хотела заняться политикой и выдвинуться в Госдуму РФ по спискам «Партии пенсионеров». Но до участия в выборах дело не дошло — ее не включили в списки кандидатов. Тогда Сладкова решила попробовать свои силы на муниципальных выборах. Но за месяц до выборов сняла кандидатуру, как она написала в заявлении, «в связи с давлением аппанентов». После этого долгое время о ней ничего не было известно.

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Фото: страница Ларисы Сладковой во «ВКонтакте»

Телеканал «СТС-Челябинск», где начинала публичную карьеру Лариса Сладкова, принадлежит структурам депутата Госдумы Андрея Барышева. Его наблюдателем в день голосования в 2016 году была Лариса Сладкова.

Ранее о намерении выдвинуться в президенты заявляли телеведущая Ксения Собчак, порнозвезда Елена Беркова, правозащитница и певица Екатерина Гордон, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин, а также блогер Алексей Навальный. Действующий глава государства Владимир Путин пока не объявлял о своем выдвижении на четвертый по счету срок.

Сергей Леонов
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