На Украине сатанисты принесли в жертву человека. ФОТО

22:38 20 ноября 2017 0

Сатанисты сожгли свою жертву Фото: PxHere

Под Одессой задержали четырех граждан Турции по подозрению в том, что они принесли в жертву сатане своего соотечественника. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины на странице в Facebook.

На месте жертвоприношения в селе Малодолинском под Черноморском были найдены различные оккультные предметы: мертвая черная курица, свечи и каббалистические знаки. По данным правоохранителей, сатанисты вырезали на теле жертвы перевернутую пентаграмму дьявола, а затем сожгли человека. Туркам также предъявлено обвинение в вывозе украинок в сексуальное рабство.

Ранее в Саратове сатанисты осквернили православную церковь Георгия Победоносца, нанеся на стены свою символику и надписи, напоминает «Национальная служба новостей». Прокурор области взял расследование данного инцидента под личный контроль.