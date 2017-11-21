{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрин возглавит ВТБ. Следственный комитет присоединят к прокуратуре. Губернатор Куйвашев сделал подарок Тунгусову
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,27
Динамика за 2 недели
Евро 69,67
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
21 ноября 2017
20 ноября 2017
01:06  21 ноября 2017 0

«Тяжело было всем». Немцы Южного Урала отреагировали на скандальное выступление ямальского школьника

Волонтеры Немецкого культурного центра регулярно наводят порядок на могилах трудармейцев и пленныхФото: ЧООО «НКОЦ»
новость из сюжета:
Школьник с Ямала покаялся в бундестаге за «невинноубиенных бойцов Вермахта»
все новости сюжета

За могилами солдат вермахта, умерших в плену на Южном Урале, ведется постоянный уход, а сохранение захоронений на старых кладбищах — общая проблема, а не конкретно немецких захоронений. Об этом рассказала журналистам руководитель «Немецкого культурно-образовательного центра» Челябинской области Ирина Вейс.

«Там сохранилось несколько могил, буквально осенью мы наводили порядок, — приводит слова Ирины Вейс портал 74.ru. — Недавно был установлен большой католический крест. Мои знакомые вспоминают, как в 70—80-е годы родители просили их отнести цветы на могилки. Сейчас устанавливаем цветы в День памяти, который отмечается в конце августа. Конечно, сложно сохранять могилки-холмики от новых захоронений, но эта общая проблема, а не конкретно немецких захоронений».

По словам Ирины Вейс, ее также, как и многих возмутили слова школьника из Нового Уренгоя, выступившего в бундестаге и рассказавшего о том, что увидел на немецком кладбище в Копейске «могилы невинно погибших людей».

Мама ямальского школьника высказалась о выступлении сына в бундестаге

Напомним, выступление старшеклассника Николая Д., обучающегося в ФРГ по обмену, вызвало крайне болезненную реакцию среди российской общественности. Подростка, заявившего, что далеко не все немцы хотели воевать, обвинили едва ли не в оправдании нацизма, а его школу сейчас проверяют на предмет того, откуда у российского подростка могли появиться подобные убеждения. Мать Николая позже пояснила, что текст выступления они готовили вместе, однако после, уже без ее участия, текст был сокращен, чтобы уложиться в двухминутный регламент. В итоге, по ее словам, от первоначальной речи остались одни обрывки.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров