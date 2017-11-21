01:06 21 ноября 2017 0

Волонтеры Немецкого культурного центра регулярно наводят порядок на могилах трудармейцев и пленных Фото: ЧООО «НКОЦ»

За могилами солдат вермахта, умерших в плену на Южном Урале, ведется постоянный уход, а сохранение захоронений на старых кладбищах — общая проблема, а не конкретно немецких захоронений. Об этом рассказала журналистам руководитель «Немецкого культурно-образовательного центра» Челябинской области Ирина Вейс.

«Там сохранилось несколько могил, буквально осенью мы наводили порядок, — приводит слова Ирины Вейс портал 74.ru. — Недавно был установлен большой католический крест. Мои знакомые вспоминают, как в 70—80-е годы родители просили их отнести цветы на могилки. Сейчас устанавливаем цветы в День памяти, который отмечается в конце августа. Конечно, сложно сохранять могилки-холмики от новых захоронений, но эта общая проблема, а не конкретно немецких захоронений».

По словам Ирины Вейс, ее также, как и многих возмутили слова школьника из Нового Уренгоя, выступившего в бундестаге и рассказавшего о том, что увидел на немецком кладбище в Копейске «могилы невинно погибших людей».

Напомним, выступление старшеклассника Николая Д., обучающегося в ФРГ по обмену, вызвало крайне болезненную реакцию среди российской общественности. Подростка, заявившего, что далеко не все немцы хотели воевать, обвинили едва ли не в оправдании нацизма, а его школу сейчас проверяют на предмет того, откуда у российского подростка могли появиться подобные убеждения. Мать Николая позже пояснила, что текст выступления они готовили вместе, однако после, уже без ее участия, текст был сокращен, чтобы уложиться в двухминутный регламент. В итоге, по ее словам, от первоначальной речи остались одни обрывки.