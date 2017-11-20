Мать старшеклассника из ЯНАО Оксана Десятниченко прокомментировала выступление сына в немецком бундестаге. Они вместе написали речь, но затем пришлось ее сократить из-за уменьшения регламента выступления до двух минут.
«Условием было рассказать о немецких солдатах, и сын сократил выступление сам, без моего участия», — цитирует Десятниченко RT. Она отметила, что в итоге остались одни обрывки.
«Мне самой теперь страшно читать, что получилось», — сказала Десятниченко. Она считает, что сын не понял изменение смысла при сокращении текста выступления. При этом мать отметила, что он отлично знает, кто победил в этой войне. «Мой ребёнок изучает историю и знает, как расставлены приоритеты», — заключила Десятниченко.
Ранее мэр Нового Уренгоя заступился за школьника, заявившего о «невинноубиенных бойцах Вермахта». В «Газпроме» также призвали не делать поспешных выводов — у парня появилось осознание, что такое война, с точки зрения простого солдата. А вот известный телеведущий Владимир Соловьев предложил перевоспитать подростка: «Травить его не надо. Надо отвезти в Волгоград и в Питер. На Пискаревское кладбище. И спокойно все объяснить».