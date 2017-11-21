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21 ноября 2017
20 ноября 2017
08:38  21 ноября 2017 0

В России снизился спрос на алкоголь

Конкурс барменов Old Fasioned Bartender Cup. Екатеринбург, коктейли, бар, алкоголь
Больше всего падает реализация коктейлей, шампанского, пива и водкиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Продажи алкогольной продукции в России в этом году по сравнению с предыдущим годом заметно упали. Одна из причин — повышение акциза на крепкие спиртные напитки. Об этом сообщает Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС).

В январе—сентябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи коктейлей уменьшились на 54%, игристых вин — на 36%, водки и ликероводочных изделий — на 23%, пива — на 14%, вин — на 10%. Рост наблюдался лишь у сброженных напитков, таких как сидр, пуаре и медовуха, — их реализация выросла более чем в три раза.

Эксперты объясняют снижение спроса ростом акцизов и, как следствие увеличением цен, а также уходом алкоголя в теневой рынок и сменой поколений. «Молодые люди сегодня предпочитают сигаретам и водке электронные испарители и сидры», отметила замглавы департамента экспертно-аналитических работ аналитического центра при правительстве РФ Елена Разумова в интервью изданию «Известия».

Профессор Московского гуманитарного университета Алексей Скопин считает, что обеспеченные слои населения продолжают пить дорогой алкоголь, например, коньяки, а экономкласс снижает потребление спиртного, что лучше всего заметно на фоне снижения продаж пива. Специалист также отмечает, что на реализацию алкоголя влияют регионы, в которых силен религиозный фактор.

Минпромторг такие цифры не прокомментировал и рекомендовал обратиться в Росалкогольрегулирование. Там причины снижения продаж горячительных напитков изданию пояснять отказались.

Ранее ученые раскрыли неожиданную особенность влияния алкоголя на организм человека. Специалисты выяснили, что он убивает не только существующие нервные клетки, но и препятствует образованию новых.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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