21:02 21 ноября 2017 0

ЛДПР открыла новую приемную в Екатеринбурге в предверии президентских выборов Фото: региональное отделение ЛДПР

В Екатеринбурге открыли тридцатую по счету приемную партии ЛДПР. Активно открывать приемные и принимать жалобы от жителей либерал-демократы начали в преддверии выборов президента и выборов в гордуму Екатеринбурга.

Как отметил член партии ЛДПР, помощник депутата Госдумы РФ Игоря Торощина Александр Колесников, в Москве и других крупных городах приемные ЛДПР работают довольно давно и плодотворно. По его словам, молодежь стала все активнее вступать в партию, понимая, что за ней будущее. «Обратите внимание на то, какие партии у нас представлены: „Единая Россия“, которую еще называют „партией богатых“, КПРФ — партия бедных. И только одна партия — ЛДПР — последовательно ведет политику защиты русского и других коренных народов России. Это актуально особенно сейчас, в связи с угрозой, которую навесили на нас западные страны. Борьба с наркоманией, с преступностью, коррупцией — именно этим занимается ЛДПР повсеместно, неизменно и неуклонно. Свою работу на благо простых людей мы ежедневно доказываем делами, а не словами, поэтому нам доверяют», — рассказал на открытии общественной приемной Александр Колесников.

Новая приемная будет работать по адресу улица Челюскинцев, 60. Как пообещала помощник депутата Госдумы Софья Сигал, екатеринбуржцы могут обращаться сюда с любыми проблемами. Принимать посетителей и обрабатывать заявления будут квалифицированные юристы. «Через десять рабочих дней каждый заявитель получит отчет о предварительных итогах решения своего вопроса. А затем, надеюсь, и о благополучном его завершении», — отметила Сигал.

1/6 Приемную открыли по адресу: Челюскинцев, 60 Фото: региональное отделение ЛДПР

В ЛДПР уверены, что кандидат в президенты от партии, благодаря обратной связи с народом, наберет самый большой результат на выборах. Поводом для оптимизма стал в том числе пример екатеринбургского либерал-демократа-одномандатника Григория Вихарева, который весной прошел в гордуму уральской столицы. До избрания и сейчас Вихарев регулярно проводит приемы избирателей в Кировском районе. В ЛДПР регулярные встречи с избирателями планируют проводить в Железнодорожном районе, а потом и во всех районах Екатеринбурга. «Много сил в открытие приемной было вложено активом партии, региональным координатором Антоном Гусевым, депутатом Госдумы Данилом Шилковым. Каждый житель Екатеринбурга должен знать, что депутатов ЛДПР не надо где-то искать — они сами приходят к людям и предлагают помощь», — подчеркнул Вихарев.

В июне Вихарев открыл электронную общественную приемную. Депутат тогда рассказал «URA.RU», что он занимается «точечной» помощью, а параллельно старается аккумулировать потребности граждан, чтобы впоследствии формировать на их основе законопроектные инициативы. 25 октября на железнодорожный вокзал Екатеринбурга прибыл поезд помощи ЛДПР. С горожанами встретились депутаты Госдумы, свердловского Заксобрания, гордумы Екатеринбурга, а также специалисты центрального аппарата партии. За 45 минут стоянки поезда либерал-демократы приняли от горожан 47 заявлений.