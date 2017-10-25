В Екатеринбург прибыл поезд Жириновского. ФОТО

19:35 25 октября 2017 0

На перроне поезд ЛДПР встречали хлебом-солью Фото: ЛДПР

На железнодорожный вокзал Екатеринбурга прибыл поезд помощи ЛДПР. С горожанами встретились депутаты Госдумы, свердловского Заксобрания, гордумы Екатеринбурга, а также специалисты центрального аппарата партии. Екатеринбуржцам давали бесплатные юридические консультации и принимали обращения и жалобы. У специальной стойки с горожанами работали сразу пять юристов.

«И в городах, и в глубинке проблемы одинаковые: ЖКХ, образование. Много проблем с медициной, особенно после того, как убрали фельдшерские пункты в отдаленных территориях и объединили их с крупными больницами, куда людям сложно добираться. Как всегда, огромные очереди в поликлиниках за талонами, которые не являются панацеей», — рассказал «URA.RU» депутат гордумы Екатеринбурга Григорий Вихарев.

За 45 минут стоянки поезда либерал-демократы приняли от горожан 47 заявлений.

«Уже с завтрашнего дня мы начнем отвечать людям и рассылать запросы по жалобам в соответствующие инстанции, — объяснил „URA.RU“ депутат Госдумы Данил Шилков. — Некоторые заявления от граждан обрабатывает лично Владимир Жириновский. Есть, конечно, обращения, которые невозможно отработать быстро, они требуют очень длительных законодательных процессов».

Во время рейда по Свердловской области поезд уже побывал в Талице, Юшале, Тугулыме, Богдановиче, Баженово и Косулино. Состав состоит из 12 вагонов: в четырех вагонах едут депутаты, юристы и агитаторы, еще в пяти расположены штаб, столовые и душевые, один вагон предназначен для охраны, остальные вагоны везут агитпроп для региональных отделений и подарки избирателям — футболки, кепки, чай, значки, ручки. Поезд Жириновского колесит по России с 1996 года и за это время намотал 11 тысяч километров.

«Он заходит на те станции, где не то что депутатов, даже исполнительную власть люди никогда не видели», — добавил Данил Шилков.