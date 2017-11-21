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Главные новости Курганской области
15:06  21 ноября 2017 0

После звонка президента обманутые дольщики Кургана готовятся к войне

Флаг Украины, борьба, кулак, прослушка , борьба, кулак, агрессия, ненависть, злость, удар, кулаки, оскал
Курганские дольщики боятся боевых действий на стройплощадкеФото: depositphotos.com © URA.RU

На площадках ООО «Речелстрой» в Кургане, где дело сдвинулось с мертвой точки после звонка президента России одной из дольщиц компании, назревает война из-за стройматериалов. Как рассказали «URA.RU» курганские дольщики, счастливчики из дома №19 жилого комплекса «Zаозерный», которым наконец подали тепло, усиленно делают ремонт, заимствуя материалы из еще не сданного в эксплуатацию дома №20.

«Речелстрой» бросил на произвол судьбы дольщиков жилых комплексов «Zаозерный» в Кургане и «Чурилово Lake City» в Челябинске около полутора лет назад. В мае 2017 года против застройщика начали уголовное расследование. Многочисленные протесты южноуральцев привели к тому, что проблемой заинтересовался Владимир Путин — он лично позвонил одной из дольщиц. После этого на объектах возобновились работы: в частности, в Кургане в сданный в эксплуатацию дом №19 подали тепло.

«Сразу после звонка президента зашевелились, а сейчас снова ступор, — делится с нашим агентством участница долевого строительства Алена Шмакова. — Несмотря на то, что тепло дали, батареи еле теплые. Работы вроде бы ведутся, но совсем потихоньку, основная масса рабочих разбежалась — им не заплатили».

В таком виде курганские дольщики «Речелстроя» получили свои квартиры

Алена опасается, что после сдачи второго дома проблемы не закончатся: на стройке не хватает материалов, чтобы хотя бы своими силами выполнить обещанную застройщиком отделку. «Для дома №20 привезли много материала, для 19-го уже давно ничего не везут. Материал лежал бесхозный возле подъездов, теперь его почти не осталось — жильцы сданного дома все растащили и делают ремонт. Как только остальным выдадут ключи, тут начнется война», — сетует собеседница.

Как ранее сообщил «URA.RU» заведующий сектором контроля и надзора в области долевого строительства комитета по архитектуре и строительству Курганской области Никита Золотых, корпус №20 планируется ввести в эксплуатацию 25 ноября. Получить от него комментарий по текущей ситуации на момент публикации материала не удалось.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
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