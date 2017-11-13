Что происходит со «столицами обманутых дольщиков» после звонка Путина

21:57 13 ноября 2017 0

Тема дольщиков Челябинска вышла на уровень президента. Работа с долгостроем сдвинулась и в соседнем Кургане Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спустя полтора года в недостроенном микрорайоне «Чурилово Lake City», судьбой которого лично заинтересовался президент РФ Владимир Путин, начались работы. Появились машины, груженные кирпичами. Дольщики «Речелстроя» удивляются, что решение проблемы сдвинулось с мертвой точки. Сама фирма увязла в судах, почти все активы под арестом. «Речелстрой» — это проблема губернаторов двух областей, Курганской и Челябинской. Скоро следует ждать и силового развития событий.

«Небольшие движения сегодня есть. У 3.30 [строительный номер одного из домов] ставят лестницы в подсобные помещения», «привозили, разгружали кирпичи», — пишут дольщики на своей странице «Вконтакте». Разумеется, это «движение» связывают со звонком Владимира Путина дольщице «Речелстроя» с борта президентского самолета.

Как стало известно «URA.RU», работы ведет строительная компания «Западный луч», которая возвела микрорайон бизнес-класса на улице Труда, у реки Миасс. Теперь ей предстоит достраивать бюджетный «Чурилово Lake City». Об этом областные власти договорились с компанией еще в октябре, утверждают источники «URA.RU». Фирма контролируется бывшим депутатом Госдумы Сергеем Вайнштейном.

У депутата Гордумы (на фото, Андрей Пязок) проблемную стройку перехватил экс-депутат Госдумы Сергей Вайншейн Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Мы зашли на строительство в качества агента и достройку ведем за счет собственных средств, — пояснила „URA.RU“ заместитель гендиректора СК „Западный луч“ Татьяна Кузнецова. — В субботу, 11 ноября, мы провели экскурсию по микрорайону для дольщиков».

«До конца первого квартала 2018 года планируется, что квартиры получат около тысячи дольщиков. Это в домах с высокой степенью готовности, — сообщил „URA.RU“ мэр Челябинска, член областной рабочей группы по решению проблем дольщиков „Речелстроя“ Евгений Тефтелев. — По оставшимся дольщикам, это около 700 человек, будет отдельная „дорожная карта“, в которой пропишут все сроки».

Основной владелец «Речелстроя», депутат гордумы Андрей Пязок в пятницу, 10 ноября, был на встрече губернатора Бориса Дубровского с представителями инициативной группы дольщиков. Внятных пояснений, почему так случилось, что строительство микрорайона заморожено полтора года назад он так и не дал. «Он вывел средства дольщиков в другие бизнес-активы. А вернуть на достройку не смог. Или не захотел», — сообщил «URA.RU» источник знакомый с ситуацией. 15 ноября, в среду, Пязок по поручению губернатора должен встречаться с дольщиками.

«Он что, ничего не боится? Его же люди на кусочки разорвут», «Господина принудили холопов принимать!», — пишут дольщики. — «Да 100% уйдет от встречи под любым предлогом», «Он очень боится, но при поддержке власти удалось его заставить. Пусть расхлебывает!».

Получить комментарий владельца «Речелстроя» «URA.RU» не удалось. Мобильный телефон Андрея Пязока не отвечает. Возможно это связано с расследованием уголовного дела в отношении «Речелстроя». Расследование вело главное следственное управление ГУ МВД по Челябинской области. «Материалы уголовного дела уже переданы в следственный комитет», — сообщил «URA.RU» заместитель начальника пресс-центра полицейского главка региона Григорий Макеев.

Активы «Речелстроя» арестованы СКАН: База судебных приставов Челябинской области

На большинство активов «Речелстроя» наложен арест. Согласно базе данных судебных приставов Челябинской области, против компании с апреля 2017 года вынесено более 500 решений судов Челябинска и Кургана. В Челябинске с компанией судились несостоявшиеся новоселы «Чурилово Lake City» и коммерческие партнеры. Иски в Курганский городской суд подавали зауральские дольщики, для которых «Речелстрой» возводил жилье эконом-класса в Заозерном.

Капсулу под строительство микрорайона «Родной город» закладывал Олег Богомолов, на тот момент — губернатор Курганской области. Сдача микрорайона, двух многоквартирных домов на 300 квартиры затормозилась на целый год, что и стало результатом исков к компании. Первый сданный дом не удовлетворил новоселов из-за массы недоделок.

Заведующий сектором контроля и надзора в области долевого строительства комитета по архитектуре и строительству Курганской области Никита Золотых пояснил «URA.RU», что в понедельник, 13 ноября, управляющая компания подала заявку на подключение дома №19 к отоплению, в ближайшее время батареи в доме должны потеплеть. Второй дом, по его данным, в эксплуатацию застройщик обещает сдать 25 ноября.

«Часть арестов, в частности на земельные участки, сняты еще в октябре, после совещания у губернатора Бориса Дубровского. Это позволило нам зайти на строительство. То, что подавали иски из Кургана, то людей можно понять. Но аресты наложены на челябинские активы», — пояснила «URA.RU» замдиректора СК «Западный луч» Татьяна Кузнецова, уточнив, что эти аресты не помешают завершению строительства.

«Западный луч» зашел на микрорайон «Чурилово Lake City» чуть иначе, чем были в истории с «Гринфлайтом», для завершения строительства «Академ Риверсайд». Тогда в строительной компании просто сменили руководителя, который и взял на себя исполнение обязательств перед дольщиками. В «Речелстрой» ничего менять не будут. Пязок останется со своими проблемами один на один.

Звонок Владимира Путина взбудоражил и других дольщиков, не только в Челябинске. 13 ноября в Миассе мэрию пикетировали дольщики строительных фирм «ПромИнвест», «Жилищная инвестиционная компания» и «Аркона». Люди вышли с плакатами «Путин помоги!». Мэр Миасса Геннадий Васьков прошел мимо пикетчиков. Разговаривал с дольщиками его заместитель Василий Сорока. Он пообещал, что с людьми будут встречаться.