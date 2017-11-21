Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета, дирижер Теодор Курентзис получил предложение поработать в Королевском театре Лондона, в Ковент-Гардене, но отказался от него. В Пермском оперном пояснили, что у маэстро много работы на Урале.
«У дирижера много работы в Перми. Оперу „Кантос“ и балет „Золушка“ нужно будет подготовить к показу на „Золотой маске“ — они номинированы на премию. Кроме того, весной ожидается премьера балета Леонида Десятникова „Опера“», рассказали «URA.RU» в пресс-службе оперного театра.
Курентзиса пригласили в Великобританию в марте, чтобы поработать над оперой «Из мертвого дома» польского режиссера Кшиштофа Верликовского.
Художественный руководитель пермского оперного Теодор Курентзис является одним из наиболее известных и популярных дирижеров современности. Весной 2017 года Курентзис подписал контракт со знаменитым германским SWR Orchestra — он станет его главным дирижером в новом сезоне. Билеты на спектакли с его участием в Перми практически не достать — они раскупаются в первые минуты после того, как оказались в продаже.