В Челябинске проверяют автомобили на содержание загрязняющих веществ. Как сообщили «URA.RU» в пресс-центре ГУ МВД по региону, измерения осуществляются при помощи специального прибора. Каждая шестая машина, вызвавшая подозрения ДПС и остановленная для осмотра, не соответствует нормативам. Об этом губернатору Борису Дубровскому на межведомственном совещании 21 ноября, во вторник, сообщил начальник ГИБДД Андрей Мурыгин.
Проверки ведутся на Свердловском, Уфимском и Троицком постах. Только с 17 по 19 ноября сотрудники ГИБДД составили 26 административных материалов по статье 8.23 КОАП РФ (эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума). Водителям придется выплатить штраф в 500 рублей. Два должностных лица привлечены по статье 8.22 КоАП РФ (выпуск в эксплуатацию механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума). Штраф для них составит одну тысячу рублей.
На совещании у губернатора также была озвучена информация, что с 1 декабря в Челябинске в период неблагоприятных метеоусловий (НМУ) въезд в город для большегрузного транспорта будет запрещен.
21 ноября в городе объявлено НМУ первой степени. По словам начальника Челябинского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС» Валерия Кочегорова, массовых жалоб от жителей города на состояние атмосферного воздуха нет. Руководитель Управления Росприроднадзора по региону Виталий Курятников заявил, что его ведомство прекратило выдачу разрешений на выбросы тем предприятиям, которые не согласуют план мероприятий в период НМУ с министерством экологии области.
На экологические проблемы в регионе обратил внимание президент РФ Владимир Путин во время своего визита на Южный Урал.