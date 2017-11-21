В самопровозглашенной Луганской народной республике силовики заподозрили высокопоставленных чиновников в связях с украинскими спецслужбами. Глава министерства внутренних дел ЛНР Игорь Корнет рассказал о задержаниях «диверсантов». Правда, глава республики Игорь Плотницкий назвал действия министра нелегитимными, так как 20 ноября Корнет был уволен с поста.
Корнет заявил, что в распоряжении МВД оказались неопровержимые доказательства «преступной деятельности в ущерб интересам республики и народу Луганщины» ряда должностных лиц, пишет ТАСС. По словам политика, после того, как он представил эти доказательства главе ЛНР Плотницкому, было принято решение об арестах генерального директора ГТРК ЛНР Анастасии Шуркаевой, руководителя администрации главы ЛНР Ирины Тейцман, а также начальника службы правительственной безопасности МВД ЛНР Евгения Селиверстова.
«Большинство диверсантов задержано, — сказал Корнет. — Продолжается поиск и задержание оставшихся членов группы и их пособников».
При этом глава ЛНР Игорь Плотницкий сообщил, что Корнет был уволен с должности министра 20 ноября, пишет РБК. Лидер республики добавил, что оснований для ареста Шуркаевой, Тейцман и Селиверстова нет, а «следствие ведется, но по другому делу и с другими фигурантами». «Попытки определенных лиц задержаться у власти ценой дестабилизации обстановки внутри государства напрасны, и в ближайшее время будут полностью нейтрализованы», — заявил Плотницкий.
«URA.RU» ранее писало, что центр Луганска заблокировали неизвестные военные в масках с автоматами. Они перекрыли ряд улиц, административные здания и никому не объясняют своих намерений.