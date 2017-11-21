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Главные новости Курганской области
19:18  21 ноября 2017 0

В Кургане за сутки спасли жизнь двум четвероногим. Пришлось даже поднимать гараж

Разное. Курган, бездомные животные, собака
На помощь животным спасатели приходят в свободное времяФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане за сутки удалось спасти от гибели сразу двух четвероногих. В одном случае пострадала дворняга, в другом жертвой обстоятельств оказался домашний пес.

Как рассказали в поисково-спасательной службе, сначала пришлось выехать на помощь собаке, застрявшей под гаражом. Услышав скуление животного, спасателей вызвал случайный прохожий. Чтобы вызволить дворнягу, прибывшим на место специалистам пришлось поднять гараж с помощью гидравлического инструмента. Позже, ночью, к спасателям обратился встревоженный хозяин, питомец которого запутался в цепи. Для освобождения травмированной лапы собаки специалисты перекусили карабин спецоборудованием.

Спасатели поясняют, что в задачи ведомства не входит помощь животным, однако в таких ситуациях просто невозможно остаться равнодушными: «Если личный состав службы в это время не занят основной задачей, мы придем на помощь, ведь гуманизм и милосердие — это основные принципы нашей деятельности».

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Кургане в воду провалилась собака, решившая испытать на прочность тонкий лед.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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