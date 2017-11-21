В Кургане за сутки удалось спасти от гибели сразу двух четвероногих. В одном случае пострадала дворняга, в другом жертвой обстоятельств оказался домашний пес.
Как рассказали в поисково-спасательной службе, сначала пришлось выехать на помощь собаке, застрявшей под гаражом. Услышав скуление животного, спасателей вызвал случайный прохожий. Чтобы вызволить дворнягу, прибывшим на место специалистам пришлось поднять гараж с помощью гидравлического инструмента. Позже, ночью, к спасателям обратился встревоженный хозяин, питомец которого запутался в цепи. Для освобождения травмированной лапы собаки специалисты перекусили карабин спецоборудованием.
Спасатели поясняют, что в задачи ведомства не входит помощь животным, однако в таких ситуациях просто невозможно остаться равнодушными: «Если личный состав службы в это время не занят основной задачей, мы придем на помощь, ведь гуманизм и милосердие — это основные принципы нашей деятельности».
Ранее «URA.RU» сообщало, что в Кургане в воду провалилась собака, решившая испытать на прочность тонкий лед.