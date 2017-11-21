В Югре задержан исполняющий обязанности председателя комитета физической культуры и спорта администрации Нефтеюганска Александр Комарницкий. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ГСУ СКР.
Чиновника задержали в рамках расследования уголовного дела о ДТП, в котором под Ханты-Мансийском погибли 12 человек, в том числе 10 детей. Ранее ход следствия на личный контроль взял глава следственного комитета России Александр Бастрыкин. После визита в Югру в сентябре он анонсировал привлечение к ответственности новых фигурантов, в том числе и должностных лиц.
4 декабря 2016 года под Ханты-Мансийском грузовик с тяжелой спецтехникой врезался в автобус с юными акробатами из Нефтеюганска. Погибли 12 человек (в том числе 10 детей), порядка 20 были ранены. На скамье подсудимых оказались директор спортшколы «Сибиряк» Ирина Тарасова, водитель автобуса Марат Зайнуллин и представитель владельца автобуса Александр Сидорук, а также водитель грузовика Volvo, с которым произошло столкновение, Раиль Саитханов.
После аварии выяснилось, что Саитханов был лишен водительских прав еще за полгода до трагедии, однако эта информация не была внесена в базу. Обвинение в халатности предъявлено двоим сотрудникам ГИБДД Башкирии, где был лишен прав Саитханов.
В Югру направлены руководитель Главного управления процессуального контроля СК России Григорий Житенев и первый заместитель руководителя ГСУ СКР Юрий Тютюнник. «Им поручено на месте проконтролировать ход предварительного следствия по уголовным делам, связанным с ДТП, и при необходимости провести личный прием пострадавших. И если потребуется, Александр Бастрыкин также готов оперативно выехать в регион, чтобы лично встретиться с родителями погибших детей», — говорится в сообщении пресс-службы СКР.
В сентябре и ноябре Александр Бастрыкин прилетал в Югру из-за ДТП с погибшими детьми, а также аварии с пьяным гаишником, в которой погиб подросток. После визитов главы СКР, в ведомстве были отстранены руководитель следственного комитета по ХМАО, а также начальники из четвертого главного следственного управления СК РФ с дислокацией в Екатеринбурге.