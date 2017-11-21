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Главные новости Югры
20:47  21 ноября 2017 0

В Югре из-за аварии с десятью погибшими детьми арестован чиновник. Глава СКР Бастрыкин готов снова прилететь в ХМАО

Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин сдержал обещание — один чиновник в Югре уже задержанФото: Официальный сайт президента РФ
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Автобус с детьми попал в крупное ДТП в ХМАО
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В Югре задержан исполняющий обязанности председателя комитета физической культуры и спорта администрации Нефтеюганска Александр Комарницкий. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ГСУ СКР.

Чиновника задержали в рамках расследования уголовного дела о ДТП, в котором под Ханты-Мансийском погибли 12 человек, в том числе 10 детей. Ранее ход следствия на личный контроль взял глава следственного комитета России Александр Бастрыкин. После визита в Югру в сентябре он анонсировал привлечение к ответственности новых фигурантов, в том числе и должностных лиц.

4 декабря 2016 года под Ханты-Мансийском грузовик с тяжелой спецтехникой врезался в автобус с юными акробатами из Нефтеюганска. Погибли 12 человек (в том числе 10 детей), порядка 20 были ранены. На скамье подсудимых оказались директор спортшколы «Сибиряк» Ирина Тарасова, водитель автобуса Марат Зайнуллин и представитель владельца автобуса Александр Сидорук, а также водитель грузовика Volvo, с которым произошло столкновение, Раиль Саитханов.

После аварии выяснилось, что Саитханов был лишен водительских прав еще за полгода до трагедии, однако эта информация не была внесена в базу. Обвинение в халатности предъявлено двоим сотрудникам ГИБДД Башкирии, где был лишен прав Саитханов.

В Югру направлены руководитель Главного управления процессуального контроля СК России Григорий Житенев и первый заместитель руководителя ГСУ СКР Юрий Тютюнник. «Им поручено на месте проконтролировать ход предварительного следствия по уголовным делам, связанным с ДТП, и при необходимости провести личный прием пострадавших. И если потребуется, Александр Бастрыкин также готов оперативно выехать в регион, чтобы лично встретиться с родителями погибших детей», — говорится в сообщении пресс-службы СКР.

В сентябре и ноябре Александр Бастрыкин прилетал в Югру из-за ДТП с погибшими детьми, а также аварии с пьяным гаишником, в которой погиб подросток. После визитов главы СКР, в ведомстве были отстранены руководитель следственного комитета по ХМАО, а также начальники из четвертого главного следственного управления СК РФ с дислокацией в Екатеринбурге.

Антон Степыгин
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