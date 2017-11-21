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21 ноября 2017
20 ноября 2017
Главные новости Челябинской области
20:52  21 ноября 2017 0

Росгидромет отказался искать очаг радиации на Урале. На «Маяке» сделали официальное заявление

Пресс-тур на АО
Росгидромет перепугал челябинцев выводами об уровне радиации в регионеФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Выброс рутения на Урале
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Специалисты Росгидромета не будут искать источники повышения уровня радиоактивного изотопа рутений-106 в Челябинской области. Глава ведомства Максим Яковенко объяснил журналистам причину — концентрация химического элемента значительно ниже допустимых и не представляет никакой опасности для населения.

«По поводу источника [возможного выброса] — мы его не ищем. Что его искать, когда нет опасности?» — цитирует Яковенко РИА «Новости».

Собеседник издания напомнил, что в конце сентября российская автоматическая система мониторинга фиксировала повышение концентрации рутения-106 не только в России, но и в других странах Европы: Польше, Болгарии, Украине, Румынии. В последней, например, уровень содержания изотопа в атмосфере был в полтора-два раза выше, чем в России.

«Концентрации, которые отловились, были в тысячи раз меньше предельно допустимой концентрации. Никакой опасности нет», — сказал Яковенко.

Ранее Росгидромет опубликовал на своем официальном сайте бюллетень о радиационной обстановке в РФ в сентябре 2017 года. В Челябинской области специалисты отметили «экстремально высокую» концентрацию рутения-106 в стокилометровой зоне предприятия «Маяк» госкорпорации «Росатом» (здесь ведется переработка отработанного ядерного топлива).

В пресс-службе «Маяка» журналистам сообщили, что возможное загрязнение атмосферы изотопом не связано с деятельностью предприятия.

«На ФГУП «ПО «Маяк» в 2017 году источники из рутения-106 не производились, выбросы в атмосферу находились в обычных регламентных значениях. Радиационный фон в норме. Дополнительно сообщаем, что работы по выделению рутения-106 из отработавшего ядерного топлива (и изготовлению на его основе источников ионизирующего излучения) на нашем предприятии не проводятся уже много лет», — говорится в сообщении.

На предприятии заметили, что озвученные Росгидрометом данные по загрязнению рутением-106 в 20 тысяч раз меньше допустимой годовой дозы для человека по рутению и не представляют какой-либо опасности для здоровья и жизни людей.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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