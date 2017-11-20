Росгидромет опубликовал бюллетень о радиационной обстановке на территории России в сентябре 2017 года. Согласно документу, наибольшая концентрация рутения-106 все же наблюдалась в Челябинской области — в стокилометровой зоне ПО «Маяк» — предприятия, где ведётся переработка отработанного ядерного топлива. Загрязнение лабораторных проб характеризуется как «экстремально высокое» и «высокое».
«Гринпис» России отмечает, что рутений-106 — это техногенный радионуклид, который в нормальных условиях отсутствует в окружающей среде. Даже небольшие его концентрации в атмосфере свидетельствуют об аварийном выбросе. Организация обратится в прокуратуру из-за возможной радиационной аварии на Южном Урале.
Экологическая организация также делает акцент на предположении французского института IRSN, согласно которому выбросы в 10 тысяч раз превышают разрешенную норму. В случае такой аварии, по оценкам IRSN, нужно защитить людей в радиусе нескольких километров от места выброса.
Европейские ученые ранее сообщали о том, что в России произошел выброс этого вещества, и радиоактивное облако дошло до Франции. Но «Ростатом» назвал несостоятельными выводы о том, что источником радиации стало его предприятие. В противовес компании на сайте «Росгидромета» говорится, что в сентябре и начале октября возникли условия для активного переноса воздушных масс и загрязняющих веществ с территории Южного Урала в Европу.