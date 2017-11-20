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Главные новости Челябинской области
22:13  20 ноября 2017 0

Росгидромет подтвердил «экстремально высокое» радиационное загрязнение на Южном Урале

Клипарт. Противогаз, противогаз
Французские эксперты говорят о превышении нормы выброса в 10 тысяч разФото: depositphotos.com © URA.RU

Росгидромет опубликовал бюллетень о радиационной обстановке на территории России в сентябре 2017 года. Согласно документу, наибольшая концентрация рутения-106 все же наблюдалась в Челябинской области — в стокилометровой зоне ПО «Маяк» — предприятия, где ведётся переработка отработанного ядерного топлива. Загрязнение лабораторных проб характеризуется как «экстремально высокое» и «высокое».

«Гринпис» России отмечает, что рутений-106 — это техногенный радионуклид, который в нормальных условиях отсутствует в окружающей среде. Даже небольшие его концентрации в атмосфере свидетельствуют об аварийном выбросе. Организация обратится в прокуратуру из-за возможной радиационной аварии на Южном Урале.

Экологическая организация также делает акцент на предположении французского института IRSN, согласно которому выбросы в 10 тысяч раз превышают разрешенную норму. В случае такой аварии, по оценкам IRSN, нужно защитить людей в радиусе нескольких километров от места выброса.

Европейские ученые ранее сообщали о том, что в России произошел выброс этого вещества, и радиоактивное облако дошло до Франции. Но «Ростатом» назвал несостоятельными выводы о том, что источником радиации стало его предприятие. В противовес компании на сайте «Росгидромета» говорится, что в сентябре и начале октября возникли условия для активного переноса воздушных масс и загрязняющих веществ с территории Южного Урала в Европу.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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