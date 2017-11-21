В Богдановиче, самом скандальном муниципалитете Свердловской области, где уже полгода нет власти, завершился прием документов от кандидатов в мэры. Как сообщили «URA.RU» в местной думе, на пост претендуют 13 человек. В том числе, как и прогнозировало наше агентство, главный инженер завода «Огнеупоры» Павел Мартьянов, чью кандидатуру согласовала администрация губернатора.
Напомним, полномочия действующего мэра города Владимира Москвина истекли еще в марте этого года. Первый конкурс по выборам главы провалился. Комиссия решила, что никто из заявившихся кандидатов не соответствует должности. Второй конкурс также не состоялся — из-за того, что депутаты внесли изменения в положение о нем. Москвин наложил вето на поправки. Депутаты это проигнорировали и незаконно выбрали новым главой Владимира Голованова. Москвин выборы не признал и забаррикадировался в администрации.
В итоге в городе с населением 30 тысяч человек установилось «двоевластие». Эта история бросила тень на региональное руководство, которое расписалось в своей недееспособности в рамках небольшого городка. Вмешалась прокуратура, которая также признала выборы нелегитимными. Голованов сложил с себя полномочия, а муниципалитетом на сегодняшний день продолжает руководить Москвин, который вновь заявился на конкурс.
Также документы подали экс-глава муниципалитета Андрей Быков, заместители главы администрации Елена Жернакова и Алексей Мельников, депутат местной думы Алексей Буслаев и еще ряд неизвестных граждан: Сергей Петров, Геннадий Левченко, Александр Пургин, Юрий Игнатьев, Альберт Алешкин и Станислав Любивый.
Однако, региональные власти поддерживают представителя градообразующего предприятия «Огнеупоры» Павла Мартьянова. «Это нейтральная кандидатура, в политике до этого он замечен не был, конфликта у него ни с кем нет. Кроме того, он — доверенное лицо гендиректора завода Алексея Юркова», — пояснил агентству источник в администрации губернатора.
43-летний главный инженер завода «Огнеупоры» Павел Мартьянов — коренной житель Богдановича. В гордуме не сомневаются, что депутаты поддержат кандидатуру Мартьянова в финале конкурса. «На прошедших выборах представители „Огнеупоров“ получили 11 мандатов из 20 — большинство», — говорит источник. Связаться с Мартьяновым агентству не удалось.
Инсайдеры агентства ранее сообщали, что Москвин после выборов может занять должность советника областного фонда социального страхования.