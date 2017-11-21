{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрин возглавит ВТБ. Следственный комитет присоединят к прокуратуре. Губернатор Куйвашев сделал подарок Тунгусову
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,46
Динамика за 2 недели
Евро 69,82
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
21 ноября 2017
20 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
21:04  21 ноября 2017 0

В скандальном уральском городе началась борьба за власть. На пост главы претендуют 13 человек

Заседание согласительной комиссии по формированию бюджета на 2018 год в Свердловской области. Екатеринбург, москвин владимир
Владимир Москвин в третий раз заявился на конкурс главы БогдановичаФото: Анна Майорова © URA.RU

В Богдановиче, самом скандальном муниципалитете Свердловской области, где уже полгода нет власти, завершился прием документов от кандидатов в мэры. Как сообщили «URA.RU» в местной думе, на пост претендуют 13 человек. В том числе, как и прогнозировало наше агентство, главный инженер завода «Огнеупоры» Павел Мартьянов, чью кандидатуру согласовала администрация губернатора.

Напомним, полномочия действующего мэра города Владимира Москвина истекли еще в марте этого года. Первый конкурс по выборам главы провалился. Комиссия решила, что никто из заявившихся кандидатов не соответствует должности. Второй конкурс также не состоялся — из-за того, что депутаты внесли изменения в положение о нем. Москвин наложил вето на поправки. Депутаты это проигнорировали и незаконно выбрали новым главой Владимира Голованова. Москвин выборы не признал и забаррикадировался в администрации.

В итоге в городе с населением 30 тысяч человек установилось «двоевластие». Эта история бросила тень на региональное руководство, которое расписалось в своей недееспособности в рамках небольшого городка. Вмешалась прокуратура, которая также признала выборы нелегитимными. Голованов сложил с себя полномочия, а муниципалитетом на сегодняшний день продолжает руководить Москвин, который вновь заявился на конкурс.

Также документы подали экс-глава муниципалитета Андрей Быков, заместители главы администрации Елена Жернакова и Алексей Мельников, депутат местной думы Алексей Буслаев и еще ряд неизвестных граждан: Сергей Петров, Геннадий Левченко, Александр Пургин, Юрий Игнатьев, Альберт Алешкин и Станислав Любивый.

Павла Мартьянова поддерживает администрация губернатора

Однако, региональные власти поддерживают представителя градообразующего предприятия «Огнеупоры» Павла Мартьянова. «Это нейтральная кандидатура, в политике до этого он замечен не был, конфликта у него ни с кем нет. Кроме того, он — доверенное лицо гендиректора завода Алексея Юркова», — пояснил агентству источник в администрации губернатора.

43-летний главный инженер завода «Огнеупоры» Павел Мартьянов — коренной житель Богдановича. В гордуме не сомневаются, что депутаты поддержат кандидатуру Мартьянова в финале конкурса. «На прошедших выборах представители „Огнеупоров“ получили 11 мандатов из 20 — большинство», — говорит источник. Связаться с Мартьяновым агентству не удалось.

Инсайдеры агентства ранее сообщали, что Москвин после выборов может занять должность советника областного фонда социального страхования.

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров