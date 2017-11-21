Школьник из Нового Уренгоя поехал в Германию с подачи крупного немецкого бизнеса

Визит ямальских школьников в Бундестаг был организован в рамках программы обмена. Отношения между школьниками Нового Уренгоя и их сверстниками из Германии длятся уже более 10 лет. В 2007 году газовая столица России и немецкий Кассель подписали соглашение о сотрудничестве, став городами-побратимами. По данным службы связей с общественностью и СМИ ООО «Газпром добыча Уренгой», тогда же началась дружба учебных заведений: новоуренгойской гимназии и кассельской гимназии имени Фридриха.
Курируют отношения школьников в германской нефтегазовой компании Wintershall (нем. — «Винтерсхалл»). «Винтерсхалл» — стопроцентная дочка международного концерна BASF. В 2005 году Wintershall стал партнером «Газпрома» по освоению Южно-Русского месторождения в Западной Сибири, добыча газа на котором началась в 2007 году. После этого руководство немецкой компании предложило подписать соглашение о побратимстве Нового Уренгоя и Касселя.
Сначала было общение в режиме онлайн. В 2008 году группа уренгойских ребят, имеющих успехи в изучении немецкого и английского языков, отправилась по приглашению немецкой стороны в Кассель. В 2009 году гимназисты Касселя впервые посетили Новый Уренгой. С тех пор такие встречи проходят регулярно.
В 2017 году двадцать учеников из Германии посещали занятия уренгойской гимназии. Знакомились с городскими достопримечательностями. Побывали на газовом промысле спонсора программы обмена ООО «Газпром добыча Уренгой». На Полярном круге немецким школьникам вручили дипломы полярников.
Школьники из Германии ищут у себя на родине могилы погибших солдат, в том числе неизвестные. Тем же самым занимаются ученики гимназии Нового Уренгоя в России — ищут следы не вернувшихся с войны солдат немецкой армии.
Скандал из-за слов школьника в Бундестаге разразился после того, как старшеклассник новоуренгойской гимназии произнес речь, в которой якобы «покаялся» за действия России перед Германией в годы Второй Мировой войны. Юноша заявил, что солдаты вермахта, погибшие в котле под Сталинградом, «не хотели убивать». Школьник привел пример немецкого солдата, который пропал в советском лагере без вести.