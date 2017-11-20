Поступок ямальского школьника, сочувствующего погибшим немцам, оценили в «Газпроме». «Гордость просто, что такая у нас молодежь». ВИДЕО

17:44 20 ноября 2017 5

Школьник, выступивший в Берлине со скандальным докладом, учится в гимназии под патронажем «Газпрома» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Историю со школьником из Нового Уренгоя, который выступил с речью о погибших солдатах вермахта в немецком бундестаге, прокомментировали в «Газпроме». Концерн является куратором школы, где учится юноша. В разговоре с «URA.RU» начальник службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром добыча Ямбург» Сергей Чернецкий призвал не делать поспешных выводов.

«Мы много проводим совместных мероприятий, в первую очередь профориентационных. Когда мы с ними общаемся, у нас гордость просто, что такая у нас молодежь патриотичная и неравнодушная. У нас есть памятник в городе „Лента памяти“ в честь погибших солдат на всех войнах, которые была вынуждена вести наша страна. Гимназисты постоянно несут там вахту памяти. И я уверен, что нет там никакого сочувствия фашизму. Они хорошо разбираются в этом», — комментирует собеседник агентства.

Сергей Чернецкий отмечает, что у парня появилось осознание, что такое война, какая это была трагедия, с точки зрения простого солдата. Представитель компании отметил, что в северных регионах у людей развит патриотизм.

«Они пропускают это через себя. И от себя добавлю, что, когда бываю на Большой земле (так на Севере называют европейскую часть России — ред.), где-то признаки тревожные замечаешь, где-то свастика, может, проскользнет. Но в Новом Уренгое нет такого. И парень свободен от этого», — добавил представитель «Газпрома».

В планах «дочки» «Газпрома» и дальше работать с учениками этой гимназии и других учебных заведений, которым компания оказывает материальную и организационную поддержку. В округе на базе средних школ традиционно существуют «Газпром-классы», где школьники с высокой успеваемостью обучаются по особой программе.

Ранее также в защиту школьника выступил глава муниципалитета Иван Костогриз. «Ученик поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно. Это ни в коем случае нельзя расценивать как положительное отношение мальчика к фашизму», — отметил градоначальник.

Видео выступления школьника распространил в своем блоге гражданский активист Сергей Колясников. Блогер, увидевший в словах юноши оправдание нацизма, обвинил школьника и всю систему образования в пропаганде запрещенной идеологии. Новость вызвала бурную реакцию как в социальных сетях, так и в федеральных СМИ. Доклад школьника потребовали проверить на наличие оправдания фашизма, а в школе, где он учится, изучить программу уроков по истории.