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22 ноября 2017
21 ноября 2017
07:55  22 ноября 2017 0

Максим Фадеев удивил своих подписчиков новым образом. ФОТО

Максим Фадеев, фадеев максим
Фадеев рассказал, что долго занимался восточными единоборствамиФото: Личная страница Максима Фадеева в instagram

Российский продюсер Максим Фадеев удивил своих подписчиков в Instagram новым образом. На странице в соцсети композитор опубликовал фото с занятий восточными боевыми искусствами.

На снимках Фадеев на Лазурном побережье. В пестром кимоно он позирует на камеру с мечом. «Я много времени посвятил Додзе. И могу сказать, что самое главное в боевых искусствах — это внутренняя концентрация всех энергий в один ручей. И тогда… ты непобедим», — подписал фотографии продюсер.

Ниже он привел цитату древнекитайского мыслителя Конфуция: «Стоя на берегу реки, Учитель сказал: „Все уходит, как эти воды, всякий день и всякую ночь“».

В комментариях поклонники Фадеева восхищаются внешним видом композитора. «Вам очень идет образ воина! Как же здорово там у вас… Океан и человек», — написал один из пользователей. «На фото увидела доброго Будду в лице Максима Александровича. Здоровья вам и вашим близким, маэстро», — добавила другая поклонница Фадеева.

Другие комментаторы шутят, что Фадеев напомнил им персонажа из мультика. «Как кунг-фу панда. Только не обижайтесь, пожалуйста! Просто сразу этот мультик пришел в голову», — написала inna3634.

Максим Фадеев родился в 1968 году в Кургане. Среди его проектов музыкальный коллектив Serebro, певицы Глюк’oza и Юлия Савичева.

Виктор Дорофеев
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