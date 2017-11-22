Максим Фадеев удивил своих подписчиков новым образом. ФОТО

07:55 22 ноября 2017 0

Фадеев рассказал, что долго занимался восточными единоборствами Фото: Личная страница Максима Фадеева в instagram

Российский продюсер Максим Фадеев удивил своих подписчиков в Instagram новым образом. На странице в соцсети композитор опубликовал фото с занятий восточными боевыми искусствами.

На снимках Фадеев на Лазурном побережье. В пестром кимоно он позирует на камеру с мечом. «Я много времени посвятил Додзе. И могу сказать, что самое главное в боевых искусствах — это внутренняя концентрация всех энергий в один ручей. И тогда… ты непобедим», — подписал фотографии продюсер.

Ниже он привел цитату древнекитайского мыслителя Конфуция: «Стоя на берегу реки, Учитель сказал: „Все уходит, как эти воды, всякий день и всякую ночь“».

В комментариях поклонники Фадеева восхищаются внешним видом композитора. «Вам очень идет образ воина! Как же здорово там у вас… Океан и человек», — написал один из пользователей. «На фото увидела доброго Будду в лице Максима Александровича. Здоровья вам и вашим близким, маэстро», — добавила другая поклонница Фадеева.

Другие комментаторы шутят, что Фадеев напомнил им персонажа из мультика. «Как кунг-фу панда. Только не обижайтесь, пожалуйста! Просто сразу этот мультик пришел в голову», — написала inna3634.

Максим Фадеев родился в 1968 году в Кургане. Среди его проектов музыкальный коллектив Serebro, певицы Глюк’oza и Юлия Савичева.