В Европе предложили запретить новые российские купюры в 200 рублей

08:21 22 ноября 2017 2

Новые банкноты появились в России в середине октября Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Лидер Латвийской социал-демократической рабочей партии (ЛСДРП) Раймонд Лейниекс-Пуке обратился в Европейский центральный банк (ЕЦБ) с требованием запретить на территории Евросоюза оборот российских купюр номиналом 200 рублей. Политика в банкнотах не устроило изображение достопримечательностей Севастополя.

Лейниекс-Пуке заявил, что использование купюр неприемлемо, пока между Россией и Украиной есть разногласия по Крыму. «В соответствии с санкциями, которые Евросоюз ввел против России, а также из солидарности с Украиной мы хотим, чтобы в банках и обменных пунктах на территории ЕС не принимали российскую купюру, на которой изображен Севастополь», — приводит RT цитату социал-демократа.

В Европейском парламенте уже ответили, что данная инициатива нереализуема, сообщает «Федеральное агентство новостей». Здесь подчеркнули, что Брюссель не может указывать Москве, какие изображения размещать на банкнотах.

Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей были официально представлены Центробанком еще 12 октября. На купюрах в 200 рублей можно увидеть изображение памятника затопленным кораблям в Севастополе, а также музей-заповедник Херсонес-Таврический. На 2000-рублевой банкноте изображен Сахалин. Распространение новинок начнется с Москвы, Крыма и Дальнего Востока. Увидеть новые купюры по всей стране можно будет в конце 2017 года. Некоторые предприимчивые россияне начали продавать пока еще редкие купюры по стоимости выше номинала.