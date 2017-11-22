{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрин возглавит ВТБ. Следственный комитет присоединят к прокуратуре. Губернатор Куйвашев сделал подарок Тунгусову
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,46
Динамика за 2 недели
Евро 69,82
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 ноября 2017
21 ноября 2017
08:21  22 ноября 2017 2

В Европе предложили запретить новые российские купюры в 200 рублей

Презентация новых денежных банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. Екатеринбург, пачка денег, новые деньги, банкноты, рубли, 200 рублей
Новые банкноты появились в России в середине октябряФото: Александр Мамаев © URA.RU

Лидер Латвийской социал-демократической рабочей партии (ЛСДРП) Раймонд Лейниекс-Пуке обратился в Европейский центральный банк (ЕЦБ) с требованием запретить на территории Евросоюза оборот российских купюр номиналом 200 рублей. Политика в банкнотах не устроило изображение достопримечательностей Севастополя.

Лейниекс-Пуке заявил, что использование купюр неприемлемо, пока между Россией и Украиной есть разногласия по Крыму. «В соответствии с санкциями, которые Евросоюз ввел против России, а также из солидарности с Украиной мы хотим, чтобы в банках и обменных пунктах на территории ЕС не принимали российскую купюру, на которой изображен Севастополь», — приводит RT цитату социал-демократа.

В Европейском парламенте уже ответили, что данная инициатива нереализуема, сообщает «Федеральное агентство новостей». Здесь подчеркнули, что Брюссель не может указывать Москве, какие изображения размещать на банкнотах.

Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей были официально представлены Центробанком еще 12 октября. На купюрах в 200 рублей можно увидеть изображение памятника затопленным кораблям в Севастополе, а также музей-заповедник Херсонес-Таврический. На 2000-рублевой банкноте изображен Сахалин. Распространение новинок начнется с Москвы, Крыма и Дальнего Востока. Увидеть новые купюры по всей стране можно будет в конце 2017 года. Некоторые предприимчивые россияне начали продавать пока еще редкие купюры по стоимости выше номинала.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров