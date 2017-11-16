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16 ноября 2017
15 ноября 2017
09:42  16 ноября 2017 0

ЦБ призвал россиян не покупать купюры 200 и 2000 рублей выше номинала. «Никакой надобности нет»

ЦБ призывает россиян не переплачивать за новые деньгиФото: официальный сайт Банка России

В Центробанке призвали россиян не приобретать купюры в 200 и 2000 рублей по цене выше номинала. Регулятор подчеркнул, что тираж таких купюр не ограничен и просто необходимо время, чтобы настроить кассовые аппараты под новые деньги.

«В последнее время часто стали появляться публикации о фактах продажи новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей по стоимости выше номинала. Никакой надобности приобретать их нет», — цитирует сообщение регулятора RT.

В ЦБ подчеркнули, что по мере адаптации кассового и банковского оборудования новые купюры войдут в обращение по всей России. Массовый выпуск новых банкнот запланирован на декабрь текущего года, добавляет телеканал 360.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что деньги будут вводиться в обращение на территории страны постепенно. Первыми деньги номиналом 200 и 2000 рублей получили регионы, изображенные на этих купюрах — Крым и Дальний Восток, а также Москва, сообщает «Национальная служба новостей».

Как писало «URA.RU», казанский магазин «Мир монет» начал продажу новых купюр номиналом в 200 рублей. За банкноту с видами Севастополя продавцы просили по 300 рублей.

Нина Калинина
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