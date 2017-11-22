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22 ноября 2017
10:58  22 ноября 2017 0

«Попробуйте Березники». После выброса рутения челябинцы ищут «свежий воздух» в других городах Урала. ФОТО

Лафарж. Челябинск, дым, труба, завод
Челябинцев пугает экологическая обстановка в регионеФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Выброс рутения на Урале
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После сообщений о выбросе рутения-106 в Челябинской области южноуральцы просят помочь им с переездом в другие территории. В соцсетях они пишут, что хотят дышать «свежим воздухом» и интересуются наиболее комфортными для жизни городами.

Так, семья из Челябинска обратилась к подписчикам группы «Подслушано Пермь» во «ВКонтакте»: «Мы — молодая семья из Челябинска, четыре человека. Хотим дышать свежим воздухом, но папа-кормилец — инженер-технолог в области металлобработки. Нам хочется уехать из нашего города куда-нибудь в промышленный (где будет работа), но более чистый город. Пермь — наш вариант?».

В комментариях пользователи спорят об экологической обстановке в Перми и предлагают семье другие варианты для переезда.

«Нет, самим воздуха не хватает», — написал один комментатор.

«Пермь не ваш вариант, серьезно говорю. Поищите другой», — добавил пермяк Андрей.

«Год назад уехал из Челябинска в Пермский край, не жалею. Чистый воздух, хорошие люди. У дочери пропала аллергия», — возразил пессимистам горожанин Артем.

«Попробуйте Березники», — обратился к семье Кирилл.

«Мне кажется, Екатеринбург будет интереснее», — заметил Денис. «В Екб была несколько раз. Однажды решила там подышать в форточку ночью. Чуть не задохнулась, начала сильно кашлять и очень долго, — возразили ему. — Теперь считаю, что Пермь лучше!»

Ранее Росгидромет опубликовал на своем официальном сайте бюллетень о радиационной обстановке в РФ в сентябре 2017 года. В Челябинской области специалисты отметили «экстремально высокую» и «высокую» концентрацию рутения-106 в стокилометровой зоне ПО «Маяк». На самом предприятии заявили, что не причастны к выбросу рутения-106. Затем стало известно о рутениевом дожде в Башкирии. Пользователи соцсетей посвятили стихи погодному явлению.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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