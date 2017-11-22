После сообщений о выбросе рутения-106 в Челябинской области южноуральцы просят помочь им с переездом в другие территории. В соцсетях они пишут, что хотят дышать «свежим воздухом» и интересуются наиболее комфортными для жизни городами.
Так, семья из Челябинска обратилась к подписчикам группы «Подслушано Пермь» во «ВКонтакте»: «Мы — молодая семья из Челябинска, четыре человека. Хотим дышать свежим воздухом, но папа-кормилец — инженер-технолог в области металлобработки. Нам хочется уехать из нашего города куда-нибудь в промышленный (где будет работа), но более чистый город. Пермь — наш вариант?».
В комментариях пользователи спорят об экологической обстановке в Перми и предлагают семье другие варианты для переезда.
«Нет, самим воздуха не хватает», — написал один комментатор.
«Пермь не ваш вариант, серьезно говорю. Поищите другой», — добавил пермяк Андрей.
«Год назад уехал из Челябинска в Пермский край, не жалею. Чистый воздух, хорошие люди. У дочери пропала аллергия», — возразил пессимистам горожанин Артем.
«Попробуйте Березники», — обратился к семье Кирилл.
«Мне кажется, Екатеринбург будет интереснее», — заметил Денис. «В Екб была несколько раз. Однажды решила там подышать в форточку ночью. Чуть не задохнулась, начала сильно кашлять и очень долго, — возразили ему. — Теперь считаю, что Пермь лучше!»
Ранее Росгидромет опубликовал на своем официальном сайте бюллетень о радиационной обстановке в РФ в сентябре 2017 года. В Челябинской области специалисты отметили «экстремально высокую» и «высокую» концентрацию рутения-106 в стокилометровой зоне ПО «Маяк». На самом предприятии заявили, что не причастны к выбросу рутения-106. Затем стало известно о рутениевом дожде в Башкирии. Пользователи соцсетей посвятили стихи погодному явлению.