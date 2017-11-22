В Челябинской области сняли карантин по смертельно опасной болезни

В Челябинской области отменили карантин по африканской чуме свиней. Соответствующее распоряжение появилось на сайте правительства региона.
В документе говорится об отмене ограничительных мероприятий на территории эпизоотического очага — личного подсобного хозяйства в поселке Тимирязевский, а также в первой и второй угрожаемых зонах (пять и сто километров от очага соответственно).
«Признать утратившим силу распоряжение правительства Челябинской области от 04.11.2017 № 714-рп „Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней“», — написано в распоряжении.
Вместе с тем на территориях еще шесть месяцев будут действовать ограничения на вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не прошедших тепловую обработку, и запрет на реализацию свиней на территориях первой и второй угрожаемых зон.
Осенью 2017 года уральские хозяйства поразила эпидемия африканской чумы свиней. Со смертельно опасной болезнью боролись жесткими методами: принудительно изымали животных, перекрывали подъездные пути к некоторым населенным пунктам, закрывали рынки.
Ранее губернатор Тюменской области Владимир Якушев снял карантин по африканской чуме свиней на территории Ишимского ветеринарно-санитарного утильзавода.