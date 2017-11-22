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22 ноября 2017
11:30  22 ноября 2017 0

В Челябинской области сняли карантин по смертельно опасной болезни

Животные. Челябинск, свинья, кабанчик
Эпидемия африканской чумы свиней поразила многие хозяйства на УралеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области отменили карантин по африканской чуме свиней. Соответствующее распоряжение появилось на сайте правительства региона.

В документе говорится об отмене ограничительных мероприятий на территории эпизоотического очага — личного подсобного хозяйства в поселке Тимирязевский, а также в первой и второй угрожаемых зонах (пять и сто километров от очага соответственно).

«Признать утратившим силу распоряжение правительства Челябинской области от 04.11.2017 № 714-рп „Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней“», — написано в распоряжении.

Вместе с тем на территориях еще шесть месяцев будут действовать ограничения на вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не прошедших тепловую обработку, и запрет на реализацию свиней на территориях первой и второй угрожаемых зон.

Осенью 2017 года уральские хозяйства поразила эпидемия африканской чумы свиней. Со смертельно опасной болезнью боролись жесткими методами: принудительно изымали животных, перекрывали подъездные пути к некоторым населенным пунктам, закрывали рынки.

Ранее губернатор Тюменской области Владимир Якушев снял карантин по африканской чуме свиней на территории Ишимского ветеринарно-санитарного утильзавода.

Виктор Дорофеев
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