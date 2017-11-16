Африканскую чуму свиней завезли на Урал военные из Сирии?

20:38 16 ноября 2017 0

В Шаголе, откуда пришла чума, находится учебно-авиационная база ВКС Минобороны РФ по подготовке штурманов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Урале — новая эпидемия африканской чумы свиней (АЧС). Пораженные хозяйства есть в каждом регионе, убытки оцениваются в миллионы рублей. Принудительное изъятие животных, перекрытые подъездные пути к некоторым населенным пунктам, закрытый Центральный рынок в региональной столице… Это все меры одного порядка — борьба со смертельно опасной болезнью животных.

Как она к нам попалa?

Первые отмеченные на Урале этой осенью случаи выявления африканской чумы произошли в Челябинской области. В одном из частных подворий в поселке Тимирязевском Чебаркульского района свиней накормили пищевыми отходами. По информации ряда СМИ, подтвержденной источником в одном из агрохолдингов области, это были отходы, поступившие из пищеблока воинской части, расположенной в поселке Шагол, что в черте Челябинска. Их и называют возможной причиной распространения африканской чумы свиней.

В Шаголе есть только одна воинская часть. Здесь находится учебно-авиационная база ВКС Минобороны РФ по подготовке штурманов. В состав входят военное училище с курсантами и авиационный полк, переведенный сюда из Забайкалья еще в 2010 году. Служащие этого полка — частые гости в Сирии, где выполняют боевые задачи.

Кроме того, на этой же базе проходят переподготовку иностранные военные со всего мира — они тоже обучаются штурманскому делу.

3 ноября в Челябинской области был зафиксирован первый случай смерти. Тут погибло 36 свиней — все в частном подворье. Их проверили, нашли возбудителя АЧС. Сейчас в Тимирязевском уничтожили всех животных

Справедливости ради надо отметить, что эпидемия-2017 не стала первой в стране: случаи АЧС встречаются в России с 2007 года. Сейчас в челябинском минсельхозе говорят, что инцидент в Чебаркульском районе не стал катализатором для распространения болезни по Уралу.

Опасно ли зараженное мясо для людей?

Нет, мы только переносчики заболевания. Но покупать свинину на рынках, с рук в ближайшее время все же не стоит. Велик риск, что нарветесь на АЧС. Это грозит дальнейшим распространением смертельной для животных болезни.

Если мясо не опасно для людей, почему туши обливают бензином и сжигают в автомобильных покрышках?

Потому что хоронить мертвых больных животных нельзя. Через грунтовые воды возбудитель чумы может попасть в источники, потом к здоровым свиньям и привести к новым случаям заражения. Но переносчиком может служить и обычный мусор, и дикие животные. «Если пищевые отходы, зараженные вирусом, попадут на мусорные полигоны, туда могут забрести дикие кабаны и разнести заболевание дальше», — ранее рассказывал «URA.RU» главный ветеринарный инспектор Тюмени Андрей Трапезников.

Почему закрывают рынки, куда может попасть такое мясо, выставляют кордоны?

Рынки закрывают, чтобы мясо случайно не попало в рацион к человеку. Хотя, повторимся, мы только переносим заболевание, но АЧС хорошо сохраняется в пищевых отходах. Из всех пострадавших регионов — а их на Урале уже четыре: Челябинская, Курганская, Тюменская области и ЯНАО — место для продажи официально закрыто только в одном.

16 ноября закрыт Центральный рынок Кургана. Там внеплановый санитарный день, но как уверяют в Зауралье, это профилактические меры.

«Вирус АЧС мог распространиться с рынка через необработанные, не подвергнутые проварке пищевые отходы. Например, если бы из инфицированных свиней произвели продукцию и продавали ее на рынке. Для человека она не опасна, однако через пищевые отходы может попасть в корм свиньям, так бы и произошло заражение», — поясняет Владимир Черниенко, заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Курганской области, начальник отдела государственного ветеринарного надзора и обеспечения контроля на транспорте.

Почему в Тюменской области чуть не с ОМОНом закрыли село Шорохово, туда не пускают никого, кроме ликвидаторов?

Сейчас самая главная проблема в случае с АЧС — это не допустить распространения болезни на огромные промышленные холдинги, где содержатся тысячи свиней. Иначе компании понесут убытки, а цена на мясо поползет вверх.

А развезти вирус легко — например, на обуви. АЧС распространяется быстро. Так, 10 ноября АЧС была установлена в Шорохово Исетского района Тюменской области в ООО «Комплекс». Уже 13 ноября болезнь нашли в убойном цехе ООО «Мяспром» в Кетовском районе Курганской области и в ИП Соколова в Кургане.

В Шорохово забиты все свиньи, содержавшиеся в частных хозяйствах в радиусе 5 км от опасного свинокомплекса. Всего будет уничтожено 16 тыс. животных. Местные власти обещают населению компенсации: сумма будет рассчитываться по весу убитых свиней — 130 рублей за кг.

В Тимирязевском Челябинской области и в других поселках свиней просто изымают у владельцев — так мясо гарантированно не попадет в продажу. Уничтожают даже сараи, где животные содержались. Так, 6 ноября сотрудники МЧС и ветеринарной службы демонтировали хозяйственные постройки, где содержалось инфицированное поголовье, а остатки строения потом сожгли.

Что будет дальше?

Если АЧС не будет распространяться, то карантин снимут. В регионе, который заговорил об опасности первым — Челябинской области, — уже в четверг, 16 ноября. Об этом «URA.RU» сообщила пресс-секретарь управления Россельхознадзора по региону Татьяна Нахтигаль. «Все карантинные мероприятия выполнены», — уточнила Нахтигаль.

Мясо не стоит покупать в ближайшее время с рук: очень велик риск нарваться на АЧС Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Кургане возбудитель АЧС выделен только из убоины, у живых свиней — нет. Сейчас регион пытается «не подцепить» вирус из Челябинской и Тюменской областей. Последняя уже поделилась вирусом с Ямалом: в Ноябрьский свинокомплекс были завезены 90 свиней из Шорохово, всех доставленных свиней усыпят и сожгут. В Кургане, ко всем прочим профилактическим мерам, например, разрешат отстреливать диких кабанов в радиусе 50 км от крупных свиноводческих комплексов.

Надо считать убытки. Только Курганская область потратит на сжигание свиней около миллиона рублей, большие суммы на компенсации выделят пострадавшим хозяйствам из региональных бюджетов. Ожидается, что в Челябинске на эти цели будет направлено 1,7 млн рублей.

Но самые большие потери — впереди. Снятие карантина не отменяет фактический запрет на производство мяса. Например, в Омской области карантин по АЧС завершен 10 ноября, но животноводам запрещено вывозить и продавать свиней, а также продукты от их убоя до мая 2018 года.

В Свердловской области пока АЧС не выявлена. В область запрещен ввоз мяса от соседей. Региональный Россельхознадзор призывает не кормить свиней пищевыми отходами из вагонов-ресторанов.

Сейчас ветврачи спорят, где был очаг инфекции. Говорят, что на самом деле в Тюменской области — якобы там заболевание идет с 20-х чисел октября. Так думают в федеральном Россельхознадзоре. «По нашим данным, ветеринарная служба Тюменской области скрывала развитие африканской чумы. Мы думаем, что болезнь начала распространяться в области в 20-х числах октября. Ситуация усугубляется тем, что ООО „Комплекс“ две недели работало и отправляло продукцию сотням потребителей, например — на изготовление пельменей», — рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Отметим, что очаг распространения может быть шире. Так, компания, которая накормила летчиков в Шаголе свининой с АЧС, также поставляла мясопродукты в воинские части Карабаша, Копейска, Трёхгорного, Челябинска, Увельского района.