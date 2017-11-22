15:24 22 ноября 2017 0

Завод «МДФ» становится новой жертвой налоговиков. После него банкротить в Кондинском районе будет просто нечего Фото: depositphotos.com © URA.RU

Руководство завода «МДФ» (Кондинский район) обвиняет региональное управление Федеральной налоговой службы практически в вымогательстве. Об этом «URA.RU» заявил директор предприятия Александр Худяков.

По версии Худякова, проверка налоговиков на заводе прошла еще в 2016 году, но в СМИ руководство решило обратиться, отчаявшись искать справедливости в судах. Директор завода уверяет: им несправедливо начислили налогов, штрафов и пеней на 50 млн рублей.

«Нас проверяли несколько раз, ничего не нашли. Полезли к нашим контрагентам, нашли какие-то нарушения, а чтобы перевесить на завод, привели мою аффилированность с этими контрагентами, типа я знаю людей. Так там живет 3 тысячи человек — естественно, я знаю этих людей. Налоги доначислили по спорным сделкам с контрагентами, как будто это фирмы-однодневки — они по 15 лет работают. Говорят, поставок нет, хотя половина пришла вагонами по железной дороге и есть все подтверждающие документы», — говорит Александр Худяков. Он ссылается на внутреннее служебное письмо налоговой инспекции, где руководство ведомства фактически признает, что доказательной базы у них нет.

ФНС по ХМАО обвиняют в уничтожении целого ряда промышленных предприятий Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Завод «МДФ» принадлежит Фонду поколений, правительственной структуре, которая была создана при губернаторе Александре Филипенко для управления государственными активами. Завод по факту единственное промышленное предприятие «с пропиской» в Кондинском районе. Все остальные обанкротились либо изменили место регистрации и платят налоги, например, в Тюмени. По версии директора завода, это произошло из-за работы регионального УФНС.

«Остальных похоронили, теперь за нас взялись. Все крупные и средние лесные и строительные предприятия Кондинского района налоговая уже прикончила за последние 10 лет, насчитав при проверках непосильные налоги и штрафы. Вот примеры уничтоженных компаний: ООО ТД „Кондинский лес“, ООО „Междуреченский ДОК“, ООО „Леспроминвест“, ООО „Леспромстрой“, ООО „Кондинский строитель“, ООО „КЛПК“, ООО „Спектр-Л“, ЗАО „Кондалес“. Суммарный годовой оборот этих предприятий составлял более 2 млрд рублей, а из-за их закрытия количество занятых в промышленности Кондинского района людей сократилось более чем на 3,5 тысячи. И это следствие никакого не экономического кризиса и санкций, а именно действий налоговиков», — считает Александр Худяков. Заявляя, что 50 млн у завода нет и претензии налоговиков подводят последнюю крупную компанию Кондинского района под банкротство.

Завод проиграл суд в югорском арбитраже, но оспаривает претензии налоговиков в апелляционной инстанции. Рассмотрение пройдет в конце ноября. Директор Фонда поколений Анатолий Киселев уверен, что ничего критичного не происходит. «Может обанкротиться, а может не обанкротиться. Все зависит от тех условий, которые выставит налоговая по реструктуризации долга. Особых проблем не вижу. Тут надо в комплексе смотреть — идет увеличение налогового бремени, что приводит к получению предприятиями убытков и их последующему закрытию. Налоговая получит средства, и мы счастливы помочь государству, но это губительно сказывается на деятельности наших предприятий», — отметил Киселев.

Глава УФНС по ХМАО Ольга Литова попросила направить официальный запрос, отметив, что тема слишком объемная, чтобы комментировать ее по телефону.