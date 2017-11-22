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22 ноября 2017
21 ноября 2017
20 ноября 2017
15:24  22 ноября 2017 0

Люди в погонах требуют у госпредприятия в ХМАО десятки миллионов рублей. «Остальных похоронили, теперь за нас взялись»

Банкротство, человек пьет, микробы, спички, пытки, скидки, дайджест, кризис, банкротство, банкрот, нет денег, пустые карманы
Завод «МДФ» становится новой жертвой налоговиков. После него банкротить в Кондинском районе будет просто нечегоФото: depositphotos.com © URA.RU

Руководство завода «МДФ» (Кондинский район) обвиняет региональное управление Федеральной налоговой службы практически в вымогательстве. Об этом «URA.RU» заявил директор предприятия Александр Худяков.

По версии Худякова, проверка налоговиков на заводе прошла еще в 2016 году, но в СМИ руководство решило обратиться, отчаявшись искать справедливости в судах. Директор завода уверяет: им несправедливо начислили налогов, штрафов и пеней на 50 млн рублей.

«Нас проверяли несколько раз, ничего не нашли. Полезли к нашим контрагентам, нашли какие-то нарушения, а чтобы перевесить на завод, привели мою аффилированность с этими контрагентами, типа я знаю людей. Так там живет 3 тысячи человек — естественно, я знаю этих людей. Налоги доначислили по спорным сделкам с контрагентами, как будто это фирмы-однодневки — они по 15 лет работают. Говорят, поставок нет, хотя половина пришла вагонами по железной дороге и есть все подтверждающие документы», — говорит Александр Худяков. Он ссылается на внутреннее служебное письмо налоговой инспекции, где руководство ведомства фактически признает, что доказательной базы у них нет.

Адресники. Ханты-Мансийск, федеральная налоговая служба, хмао
ФНС по ХМАО обвиняют в уничтожении целого ряда промышленных предприятий
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Завод «МДФ» принадлежит Фонду поколений, правительственной структуре, которая была создана при губернаторе Александре Филипенко для управления государственными активами. Завод по факту единственное промышленное предприятие «с пропиской» в Кондинском районе. Все остальные обанкротились либо изменили место регистрации и платят налоги, например, в Тюмени. По версии директора завода, это произошло из-за работы регионального УФНС.

«Остальных похоронили, теперь за нас взялись. Все крупные и средние лесные и строительные предприятия Кондинского района налоговая уже прикончила за последние 10 лет, насчитав при проверках непосильные налоги и штрафы. Вот примеры уничтоженных компаний: ООО ТД „Кондинский лес“, ООО „Междуреченский ДОК“, ООО „Леспроминвест“, ООО „Леспромстрой“, ООО „Кондинский строитель“, ООО „КЛПК“, ООО „Спектр-Л“, ЗАО „Кондалес“. Суммарный годовой оборот этих предприятий составлял более 2 млрд рублей, а из-за их закрытия количество занятых в промышленности Кондинского района людей сократилось более чем на 3,5 тысячи. И это следствие никакого не экономического кризиса и санкций, а именно действий налоговиков», — считает Александр Худяков. Заявляя, что 50 млн у завода нет и претензии налоговиков подводят последнюю крупную компанию Кондинского района под банкротство.

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Завод проиграл суд в югорском арбитраже, но оспаривает претензии налоговиков в апелляционной инстанции. Рассмотрение пройдет в конце ноября. Директор Фонда поколений Анатолий Киселев уверен, что ничего критичного не происходит. «Может обанкротиться, а может не обанкротиться. Все зависит от тех условий, которые выставит налоговая по реструктуризации долга. Особых проблем не вижу. Тут надо в комплексе смотреть — идет увеличение налогового бремени, что приводит к получению предприятиями убытков и их последующему закрытию. Налоговая получит средства, и мы счастливы помочь государству, но это губительно сказывается на деятельности наших предприятий», — отметил Киселев.

Глава УФНС по ХМАО Ольга Литова попросила направить официальный запрос, отметив, что тема слишком объемная, чтобы комментировать ее по телефону.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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