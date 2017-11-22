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22 ноября 2017
13:23  22 ноября 2017 0

Ямальского «школьника из бундестага» пригласили на конференцию по истории

Школьные учебники. Екатеринбург, учебники, история россии
На встрече школьников в Новгороде подростки обсудят Нюрнбергский процессФото: Александр Мамаев © URA.RU

Школьникам из Нового Уренгоя предложили принять участие в конференции и спектакле о Нюрнбергском процессе в Новгородской области. Среди приглашенных учеников оказался и ямальский гимназист, выступивший в бундестаге с «покаянной речью» о могилах солдат Верхмахта.

Приглашение для школьников в аппарат губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа отправил глава Новгородской области Андрей Никитин, пишет РИА «Новости». Конференция состоится 16—17 декабря. Никитин попросил коллег с Ямала организовать приезд детей. В пресс-службе губернатора ЯНАО отметили: «На реальные предложения о сотрудничестве в этом благородном деле мы всегда откликаемся и готовы помогать сами».

Старшеклассник в составе делегации гимназистов из Нового Уренгоя выступил в германском Бундестаге с «покаянной речью». Школьник рассказал, что могилы солдат вермахта находятся в ужасном состоянии в России, хотя многие немцы «не желали воевать». В соцсетях гимназиста тут же обвинили в оправдании нацизма, например, блогер Сергей Колясников написал запросы о проверке ямальца в прокуратуру, ФСБ, администрацию президента РФ. Затем, к слову, выяснилось, что активист сам привлекался к ответственности за пропаганду фашизма.

Мама школьника после шумихи рассказала журналистам, что вместе с сыном писала речь, но из-за регламента мероприятия выступление пришлось урезать. Женщина сообщила, что гимназист сам сократил текст и, видимо, не понял, как от этого исказился смысл.

Нюрнбергский процесс — международный судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии, проходивший с 1945 по 1946 год.

Виктор Дорофеев
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