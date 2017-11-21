16:02 21 ноября 2017 0

Сергей Колясников известен широкой публике по публичным выступлениям о том, как правильно любить Родину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сергей Колясников, который одним из первых опубликовал печально знаменитое видео из бундестага, сам привлекался за пропаганду фашизма. Об этом рассказал депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Головин на своей странице в соцсети Facebook. Как выясняется, это было десять лет назад.

«В 2007 году сеть магазинов „Старый Солдат“ (думаете, аббревиатура „СС“ — совпадение? Как позже выяснилось — нет) выступила спонсором какого-то конкурса от журнала „Деловой Квартал“, который я, к несчастью, выиграл. Но до вручения приза случайно зашёл в этот магазин. И обалдел. Потому что магазин нагло и открыто торговал эсэсовской атрибутикой. От их приза я отказался. Для меня это что-то типа отказаться от пожатия руки сталинскому палачу, от дружеской попойки с охранниками Освенцима. Директором или владельцем этой сети был некто Сергей Колясников», — пишет Головин.

По его словам, Колясников теперь «патриот из патриотов, крымнашист, сторонник ДНР и ЛНР, а также лидер общественного мнения и член Общественной Палаты Свердловской области».

Далее депутат Гордумы рассказывает, что в том же 2007 году прокуратура Верх-Исетского района неожиданно для себя обнаружила пропаганду нацизма в магазинах «СС». Действительно, в марте 2007 года на Сергея Колясникова был наложен административный штраф в одну тысячу рублей за публичное демонстрирование и сбыт символики и атрибутов, запрещенных федеральным законом. Ранее аналогичное наказание присудили продавцу магазина «Старый солдат» Николаю Соболеву.

Головин дает очень жесткую оценку действий блогера. «И вот нацистский прихвостень, человек, вовсю рекламировавший фашизм, через десять лет счастливо перекрашивается и начинает громить школьника, призвавшего пожалеть всех участников Второй мировой войны. Для него, нацика, это привычно, легко и приятно — травить слабого. Школьник же не ответит, не напишет заявление в прокуратуру, не плеснёт зелёнкой в глаза, не встретит с пистолетом на мосту…. Это как будто проститутка учила бы нас морали», — заключает Головин.

Ранее Колясников дал интервью «URA.RU», в котором рассказал, что возмущен тем, как идут попытки приравнять Советский Союз к фашистской Германии. «К чему приводит такое попустительство? „А, глупый мальчик что-то сказал“. Но мы же видим, что на Украине произошло. И тоже поначалу ходили с факелами, потом пели песни про Бандеру, потом памятники ему ставили. А сейчас и убить могут. Здесь ситуация та же, и люди это понимают», — говорит Колясников.

20 ноября блогер на своей странице «Старый солдат» в ЖЖ опубликовал видео, как старшеклассник в составе делегации гимназистов из Нового Уренгоя выступил в германском бундестаге с покаянной речью, заявив, что солдаты вермахта во время войн «не желали воевать» и были «невинноубиенными».