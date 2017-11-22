Дмитрий Хворостовский был уникальным профессионалом, и его смерть стала тяжелым ударом для многих. Об этом «URA.RU» заявил певец, поэт и композитор Игорь Саруханов.
«Дима был суперпрофессионалом, такие встречаются редко: в лучше случае один на тысячу. Мне сейчас даже трудно что-то сказать — тяжело, правда, очень тяжело. Хочется выразить соболезнования родным Димы. Это ужасная потеря», — признался Саруханов.
Он рассказал, что познакомился с Хворостовским «лет двадцать назад в самолете». «Мы вместе летели с гастролей. Все наши встречи с ними были просто замечательные», — сообщил певец.
В среду, 22 ноября, стало известно, что оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался в возрасте 55 лет. О его смерти в «Твиттере» написал Дмитрий Маликов, кончину певца подтвердила и его семья.
С 2015 года Дмитрий Хворостовский страдал от опухоли головного мозга, он прошел несколько курсов химиотерапии, однако победить заболевание так и не удалось.