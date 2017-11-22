{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрин возглавит ВТБ. Следственный комитет присоединят к прокуратуре. Губернатор Куйвашев сделал подарок Тунгусову
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,01
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 ноября 2017
15:18  22 ноября 2017 0

«Хворостовский был суперпрофессионалом». Для Игоря Саруханова смерть певца стала тяжелым ударом

Хворостовский Дмитрий, хворостовский дмитрий
Дмитрия Хворостовского любили и ценили во всем миреФото: commons.wikimedia.org

Дмитрий Хворостовский был уникальным профессионалом, и его смерть стала тяжелым ударом для многих. Об этом «URA.RU» заявил певец, поэт и композитор Игорь Саруханов.

«Дима был суперпрофессионалом, такие встречаются редко: в лучше случае один на тысячу. Мне сейчас даже трудно что-то сказать — тяжело, правда, очень тяжело. Хочется выразить соболезнования родным Димы. Это ужасная потеря», — признался Саруханов.

Он рассказал, что познакомился с Хворостовским «лет двадцать назад в самолете». «Мы вместе летели с гастролей. Все наши встречи с ними были просто замечательные», — сообщил певец.

В среду, 22 ноября, стало известно, что оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался в возрасте 55 лет. О его смерти в «Твиттере» написал Дмитрий Маликов, кончину певца подтвердила и его семья.

С 2015 года Дмитрий Хворостовский страдал от опухоли головного мозга, он прошел несколько курсов химиотерапии, однако победить заболевание так и не удалось.

Михаил Белый
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров