15:32 22 ноября 2017 0

Нина Пелевина проработала в системе МВД почти десять лет — с февраля 2008 года. В том числе она отвечала за образ главка в соцсетях Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Серьезные перемены произошли в пиар-блоке УГМК: по данным наших источников, уволен начальник отдела по связям с общественностью Виктор Белимов. Одновременно в команду приглашен бывший зам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Нина Пелевина.

В УГМК информацию о кадровых перестановках подтвердили. «Да, Виктор Белимов больше не работает, а Нина Анатольевна пришла в нашу структуру», — говорит Алексей Свалов, теперь отвечающий за связи с общественностью в корпорации. Свалов хорошо знает Пелевину по ее предыдущей работе: он некоторое время был полуофициальным советником руководства региональных управлений правоохранительных органов.

Алексей Свалов начал работать в компании 19 сентября. Он сразу же начал существенные перестановки в своем блоке. Например, практически сразу же стало известно, что Белимов и ряд других сотрудников будут уволены. Так, все, кто работал в управлении общественных связей, получили уведомление об упразднении своего подразделения с 1 декабря 2017 года. Но если ряд сотрудников сумел «сохраниться», то с Белимовым контракт продлен не был. Во вторник, 21 ноября, Белимов не ответил на вопрос агентства, чем он будет заниматься дальше. В среду, 22 ноября, его телефон уже был отключен.

Журналист и редактор Виктор Белимов отвечал за пиар в УГМК с 2010 года. Он был четвертым руководителем управления за время его существования в структуре одного из самых закрытых холдингов страны. В свое время он сменил Антона Стуликова, который ушел из корпорации на должность гендиректора ОТВ. За время работы на медников Белимов прославился тем, что начал отождествлять себя с УГМК и умудрился серьезно поссориться с рядом ведущих СМИ.

В медиахолдинге УГМК Алексей Свалов также произвел ряд перестановок: свой пост покидает руководитель телекомпании «АТН» Галина Левочкина. Вопреки прогнозам, она будет не советником генерального директора компании Андрея Козицына, а советником его заместителя Владимира Белоглазова. В момент, когда последний отвечал за PR-направление, Левочкина и получила свой пост на телекомпании, а Белимов появился в УГМК.