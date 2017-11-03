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03 ноября 2017
02 ноября 2017
18:45  03 ноября 2017 0

УГМК меняет легендарного директора своей медиаимперии. Персона такого уровня, что вопрос курировал лично Козицын

Открытие после реконструкции отделения восстановительного лечения ДГКБ №9. Екатеринбург, козицын андрей, трофимов игорь, шелякин валерий, креков павел, свалов алексей
Свалов не хочет брать на себя «устранение» Левочкиной и отрицает связь УГМК с АТНФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Медиавойны и перестановки в СМИ
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В УГМК решились на масштабные кадровые перестановка в подконтрольном медиахолдинге. Сегодня свердловские СМИ сообщили, вскоре телеканал «Авторские телевизионные новости» (АТН) покинет его неизменный на протяжении 10 лет гендиректор Галина Левочкина.

Последний день работы Левочкиной на телеканале пока неизвестен. По информации «URA.RU», медиаменеджер не нашла себе нового места работы и имеет шанс стать советником гендиректора УГМК Андрея Козицына. К чести последнего он лично встретился с Галиной Левочкиной и уведомил ее о принятом решении, знает источник агентства. Обязанности директора телеканала будет временно исполнять замгендиректора Алексей Кузнецов. Получить комментарии Галины Левочкиной и Алексея Кузнецова пока не удалось — они не отвечают на звонки по сотовым.

«URA.RU» прогнозировало медиареформы в компании, связывая их с приходом Алексея Свалова — советника руководства региональных управлений правоохранительных органов. Уже на первых планерках в холдинге он анонсировал коллективу масштабные перемены, усиление PR-акцентов на непромышленной деятельности компании и ликвидировал управление общественных связей.

«Вам лучше задать этот вопрос Галине Левочкиной. Я не могу как-либо прокомментировать ее уход, потому что она работает в другой структуре, которая не входит в состав УГМК-холдинга», — пояснил «URA.RU» Свалов.

Галина Левочкина, без сомнений, легенда уральской журналистики, стоявшая у истоков частного телевещания в регионе. Ее заслуги неоднократно отмечались и металлургами: директор телекомпании обладает всеми корпоративными наградами УГМК. Но особо ценен авторитет Галины Григорьевны в медиасообществе: это один из немногих руководителей, не имеющий врагов или недоброжелателей в нашей своеобразной среде. К ее советам и оценкам прислушиваются все: от стажеров до руководителей.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
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