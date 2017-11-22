Глава Крыма Сергей Аксенов предложил занести энергоблокаду полуострова со стороны Украины в 2015 году в учебники истории. Обозначив это событие как акт терроризма со стороны Киева.
На своей странице с соцсети Facebook Аксенов заявил, что акт терроризма со стороны Украины сплотил население полуострова, показав пример единства крымчан, пишет RT. «Энергоблокада сплотила крымчан и ещё больше укрепила нашу уверенность в правильности выбора, сделанного в марте 2014 года. Нам помогала вся Россия», — приводит слова главы Крыма «Федеральное агентство новостей».
Напомним, что в ночь на 22 ноября 2015 года в результате вывода из строя ЛЭП в Херсонской области поставки электроэнергии из Украины в Крым были полностью прекращены. Тогда без света остались около 2 млн человек.