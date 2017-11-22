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22 ноября 2017
21 ноября 2017
15:56  22 ноября 2017 0

На Урале завели уголовное дело из-за «ядовитой квартиры»

Судебный процесс по делу Олега Дудко, заседание от 6 июня. Екатеринбург, уголовное дело, судебный процесс
Дело завели за выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровьяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

По факту отравления семьи в ивдельской квартире, где превышены нормы содержания бензола, возбуждено уголовное дело. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Расследование начато по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В ходе него будут установлены все обстоятельства произошедшего, проанализированы документы, касающиеся строительства дома для сирот. Также пройдут экспертизы, чтобы установить точную причину ухудшения здоровья супругов и их малолетней дочери, отмечается в сообщении.

В сентябре 2017 года все трое членов семьи были в один день экстренно госпитализированы из-за отравления токсичным веществом в новой квартире, которую глава семейства получил совсем недавно как сирота.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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