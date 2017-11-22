{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрин возглавит ВТБ. Следственный комитет присоединят к прокуратуре. Губернатор Куйвашев сделал подарок Тунгусову
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,01
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 ноября 2017
16:51  22 ноября 2017 0

IKEA не будет отзывать «комоды-убийцы» в России. Жертвами мебели стали уже восемь детей

Знаковые объекты Верх-Исетского района. Екатеринбург, логотип, ikea, вывеска, икеа
IKEA не будет отзывать в России комоды серии MalmФото: Анна Майорова © URA.RU

Одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома IKEA не будет отзывать в России «опасные» комоды серии Malm вслед за соответствующей кампанией США. Об этом сообщили в пресс-службе шведской компании.

Дело в том, что в Штатах погибли уже восемь детей, из-за того что мебель не была прикреплена к стене. Последний случай произошел с двухлетним ребенком, когда комод Malm упал на него и ушиб насмерть.

Сама по себе мебель данной серии совершенно безопасна, однако при наличии дома маленьких детей ее обязательно надо крепить к стене. «Любая мебель может быть опасной, если не соблюдать правила при сборке и установки. Об этом есть напоминания в пяти местах в инструкции по сборке, и в каждом комплекте мебели идут крепежи к стене», — передает сообщение компании Агентство городских новостей «Москва».

Также в пресс-службе IKEA подчеркнули, что комоды не отзывают не только в России, но и в ряде других стран. В них не было зафиксировано ни одного смертельного случая, подобного американским.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров