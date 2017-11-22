16:51 22 ноября 2017 0

IKEA не будет отзывать в России комоды серии Malm Фото: Анна Майорова © URA.RU

Одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома IKEA не будет отзывать в России «опасные» комоды серии Malm вслед за соответствующей кампанией США. Об этом сообщили в пресс-службе шведской компании.

Дело в том, что в Штатах погибли уже восемь детей, из-за того что мебель не была прикреплена к стене. Последний случай произошел с двухлетним ребенком, когда комод Malm упал на него и ушиб насмерть.

Сама по себе мебель данной серии совершенно безопасна, однако при наличии дома маленьких детей ее обязательно надо крепить к стене. «Любая мебель может быть опасной, если не соблюдать правила при сборке и установки. Об этом есть напоминания в пяти местах в инструкции по сборке, и в каждом комплекте мебели идут крепежи к стене», — передает сообщение компании Агентство городских новостей «Москва».

Также в пресс-службе IKEA подчеркнули, что комоды не отзывают не только в России, но и в ряде других стран. В них не было зафиксировано ни одного смертельного случая, подобного американским.