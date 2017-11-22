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22 ноября 2017
21 ноября 2017
17:14  22 ноября 2017 0

Матвиенко встретилась с Кобылкиным. Интерес обоюдный

Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, кобылкин дмитрий, тюменская матрешка
Глава округа рассказал об его успехах в МосквеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин провел рабочую встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в рамках Дней Ямала в верхней палате российского парламента. По мнению спикера Совфеда, такие встречи важны как для регионов, так и для сенаторов.

На встрече Матвиенко и Кобылкин обсудили итоги взаимодействия региона с верхней палатой парламента. «Важно рассказать на федеральном уровне, как об успешном опыте решения проблем, так и озвучить актуальные вопросы для дальнейшей совместной работы», — подчеркнула спикер Совфеда.

во встрече также приняли участие председатель окружного парламента Сергей Ямкин и ямальские сенаторы Александр Ермаков и Юрий Неёлов, сообщили «URA.RU» в пресс-службе правительства ЯНАО.

Лев Истомин
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