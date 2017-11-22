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22 ноября 2017
18:25  22 ноября 2017 0

Ратко Младич умрет в тюрьме. Сербский генерал выслушал приговор за геноцид в Боснии

Сербский командарм разделит судьбу президента МилошевичаФото: Wikimedia Commons

Гаагский суд признал бывшего командира армии боснийский сербов Ратко Младича виновным в геноциде. Младич ответит за преступления, совершенные в период с 1992 по 1995 год и проведет в тюрьме остаток жизни.

Генерал был задержан в мае 2011 года. Сейчас бывшего командующего армией боснийских сербов признали виновным в проведении политики геноцида, нарушении законов войны, совершении преступлений против человечности, отмечает Nation news.

Обвинение, выдвинутое бывшему генералу, содержит 11 пунктов. Суд Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) признал Младича виновным, в частности, по второму пункту — геноциде в Сребренице, жертвами которого стали больше семи тысяч боснийских мусульман, сообщает «Федеральное агентство новостей».

МТБЮ также установил вину Младича по 11-му пункту — захват в заложники более 200 сотрудников ООН и миротворцев в Боснии и Герцеговине в 1995 году. С помощью заложников Младич пытался предотвратить удары авиации НАТО. При этом часть пленных подвергались издевательствам и нападениям.

Дарья Рукачёва
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© Служба новостей «URA.Ru»
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