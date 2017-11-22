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22 ноября 2017
19:04  22 ноября 2017 0

Госдума отложила выплаты долгов по сберкнижкам россиян. На это не нашли денег

Клипарт. Екатеринбург, сберкнижка, сберегательная книжка
Людям до сих пор не выплатили долги со сберкнижекФото: Александр Константинов © URA.RU

Выплата советских вкладов, размещенных в Сбербанке до 20 июня 1991 года, отложена до 2020 года. Соответствующий закон в третьем чтении приняла Госдума.

Причиной решения стало отсутствие источников финансирования для того, чтобы вернуть средства вкладчикам. Необходимая для выплат сумма может достигнуть 40 трлн рублей, пишет «Парламентская газета». В Минфине подсчитали, что при переводе всех гарантированных государством сбережений граждан в целевые долговые обязательства страны, их объем в 2018 году составил бы 42,76 трлн рублей, в 2019 году — 44,47 трлн рублей, а в 2020 году уже 46,25 трлн рублей.

Вопрос по выплате внутренних советских долгов стал актуален после того, как в марте 2017 года Россия выплатила многомиллиардные внешние долги.

Судьбу денег россиян на сберкнижках Госдума начала решать 27 октября этого года. Об этом ранее подробно писало «URA.RU».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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