В Курганской области, которая входит в десятку регионов России с самым большим числом самоубийств, по итогам девяти месяцев 2017 года снизилось количество покончивших с собой. Власти региона и медики обсудили меры противодействия на заседании комиссии в правительстве, передает корреспондент «URA.RU».
Главный внештатный специалист-психиатр Курганской области Ирина Соболева доложила, что показатели уменьшились и составили 38,6 на 10 тысяч населения (в конце октября она сообщала «URA.RU» о 181 смерти взрослых людей и семи погибших детях). В 2016 году 321 житель Зауралья добровольно ушел из жизни — эта цифра более чем в два раза выше средних значений по стране.
В этом году не было самоубийств лишь в двух районах области — Мокроусовском и Целинном. Покончили с собой 70 жителей Кургана и 14 — Шадринска. В Шумихинском районе добровольно расстались с жизнью 17 человек. По 15 жителей недосчитались в Куртамышском и Далматовском.
Последние два года печальное лидерство в регионе держали Сафакулевский и Альменевский районы, однако в этом году ситуация в них заметно лучше. Представитель последнего рассказал, что чаще покончить с собой решают социально неблагополучные люди. «Мы летом приехали в семью, там пьянка страшная, соцзащита забрала ребенка, на следующий день отец семейства покончил собой», — рассказал он об одном из пяти случаев.
Ирина Соболева попросила предоставлять более подробные сведения, чтобы можно было проводить подробный анализ ЧП и мер, которые позволили бы их не допустить.