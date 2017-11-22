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22 ноября 2017
21 ноября 2017
Главные новости Курганской области
19:25  22 ноября 2017 0

Зауральцы полюбили жизнь. В Курганской области снизилось число самоубийств

Детский дом
Зауралье в первой десятке регионов страны по числу самоубийствФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области, которая входит в десятку регионов России с самым большим числом самоубийств, по итогам девяти месяцев 2017 года снизилось количество покончивших с собой. Власти региона и медики обсудили меры противодействия на заседании комиссии в правительстве, передает корреспондент «URA.RU».

Главный внештатный специалист-психиатр Курганской области Ирина Соболева доложила, что показатели уменьшились и составили 38,6 на 10 тысяч населения (в конце октября она сообщала «URA.RU» о 181 смерти взрослых людей и семи погибших детях). В 2016 году 321 житель Зауралья добровольно ушел из жизни — эта цифра более чем в два раза выше средних значений по стране.

В этом году не было самоубийств лишь в двух районах области — Мокроусовском и Целинном. Покончили с собой 70 жителей Кургана и 14 — Шадринска. В Шумихинском районе добровольно расстались с жизнью 17 человек. По 15 жителей недосчитались в Куртамышском и Далматовском.

Последние два года печальное лидерство в регионе держали Сафакулевский и Альменевский районы, однако в этом году ситуация в них заметно лучше. Представитель последнего рассказал, что чаще покончить с собой решают социально неблагополучные люди. «Мы летом приехали в семью, там пьянка страшная, соцзащита забрала ребенка, на следующий день отец семейства покончил собой», — рассказал он об одном из пяти случаев.

Ирина Соболева попросила предоставлять более подробные сведения, чтобы можно было проводить подробный анализ ЧП и мер, которые позволили бы их не допустить.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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