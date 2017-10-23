Главные новости Курганской области 1. Отсутствие фунфыриков оздоровило курганцев

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Шадринская чиновница уволилась после слухов о взятке 4. В Зауралье уменьшился прожиточный минимум

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Водитель маршрутки спустил пассажиров в канализацию 6. Курганцев возмутил странный пешеходный переход. ФОТО

Курганцев возмутил странный пешеходный переход. ФОТО 7. Кургану предсказали снежный коллапс

Кургану предсказали снежный коллапс 8. Курганцы выйдут на митинг из-за транспортного коллапса 20:13 23 октября 2017 0 Почему Курган лидирует по количеству суицидников и все чаще это дети Главный эксперт о проблеме: «Лучший рецепт от самоубийства ребенка — кнопочный телефон» Татьяна Жаткина © Служба новостей «URA.Ru» Зауральцы стали меньше ценить собственную жизнь Фото: Александр Мамаев © URA.RU Зауралье — в десятке регионов России с самым высоким уровнем самоубийств. В 2017 году число суицидов выросло на 7%. В 2016-м 321 житель Курганской области убил себя — эта цифра более чем в два раза выше средних значений по стране. При этом проблема все больше «молодеет», под влияние «групп смерти» в соцсетях нередко попадают дети младше десяти лет. Почему в Зауралье не чувствуют ценности жизни и как распознать у ребенка тревожные симптомы, «URA.RU» рассказал главный внештатный врач-психиатр Курганской области Ирина Соболева. Уровень самоубийств в Зауралье снижается недостаточно быстро Фото из доклада Ирины Соболевой В 2016 году в области было 321 самоубийство, в 2015 году — 348. Печальный итог этого года пока не подведен, однако пока врачи констатируют, что отмечается рост попыток свести счеты с жизнью. Особую тревогу вызывает тяга к смерти у подростков — за восемь месяцев дети и подростки совершили 48 попыток покончить с собой, семь из них погибли. По словам Ирины Соболевой, под влияние таких групп, как «Беги или умри» (в которой детям предлагается перебегать дорогу в опасные моменты), попадают даже дети восьми лет. В Зауралье уже было зафиксировано несколько случаев гибели под колесами детей, вовлеченных в опасную игру. «Мы отмечаем, что суицид молодеет. Раньше 11 или 12-летние самоубийцы встречались очень редко, — рассказывает врач-психиатр. — К тому же, если раньше наиболее частой причиной была неразделенная любовь, то сейчас это отсутствие контакта с родителями, проблемы в школе как со сверстниками, так и с учителями. Неразделенная любовь ушла на второй и даже на третий план». Рецепт от Соболевой, как уберечь своего ребенка, предельно прост: совместно ужинать и обсуждать с близкими прошедший день. «Ребенок сам сразу все выложит. Во время такого разговора дети учатся анализировать. Ребенок будет видеть, что родителям он нужен, они видят в нем личность», — отмечает врач. При этом она предостерегает от попыток навязчивых расспросов: «Ребенок сразу насторожится и закроется». Ирина Соболева советует не спешить покупать детям смартфоны Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Однако родители нередко настолько заняты своей жизнью, что не замечают собственных детей. «Привозят нам девочку в приемный покой, у мамы телефон еще больше, чем у ребенка. Обе сидят рядом, на соседних стульях, но находятся при этом в параллельных непересекающихся мирах, — с горечью отмечает психиатр. — Общество даже не желает замечать это!» Соболева уверена, что нет никакой необходимости покупать детям смартфоны. От безвылазного сидения в соцсетях подростки быстро деградируют. «Был у нас в области такой пример, когда девочка покончила с собой, а две ее подруги не были вовлечены в „группу смерти“ именно потому, что у них были простые кнопочные телефоны без возможности выйти в интернет», — рассказала Соболева. Общее настроение небогатой Курганской области сами жители нередко оценивают как депрессивное — многие стремятся переехать в более благополучные регионы. Никого не удивляет, что самый невинный пост в соцсети о способах завязывания шарфика внезапно обрастает комментариями с суицидальным подтекстом. Однако Ирина Соболева не считает, что уровень бедности напрямую связан с числом желающих свести счеты с жизнью. В качестве примера она назвала тревожную ситуацию с самоубийствами в соседней Челябинской области, где уровень жизни выше, чем в Зауралье. В 2017 году уже погибло семеро подростков Фото из доклада Ирины Соболевой С начала 2017 года в Зауралье покончил с собой 181 взрослый, подавляющее число из них — мужчины. Ирина Соболева отмечает, что при анализе причин самоубийств чаще всего оказывается, что ситуация была вовсе не безвыходной. «Ценность жизни снижается, люди легко с ней расстаются», — говорит психиатр. По словам Соболевой, сейчас налаживается межведомственное взаимодействие, чтобы совместными усилиями проанализировать причины, которые толкают зауральцев на трагический шаг. Какие-то выводы можно будет сделать не ранее будущего года, поскольку сейчас статистику только собирают. Особую тревогу вызывает рост числа самоубийств в Альменевском и Сафакулевском районах — здесь печальные цифры более чем в три раза выше, чем в среднем по области. Специалисты отмечают, что здесь проживает много мусульман, чья религия не приветствует сведение счетов с жизнью так же, как и у христиан. К борьбе с суицидами медики планируют привлекать не только глав районов, но и духовных лидеров. {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}}