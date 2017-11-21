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21 ноября 2017
22:24  21 ноября 2017 0

Интим-фото Волочковой слил в сеть секс-тренер ее любовника. «Она должна полностью отдаться людям». ВИДЕО

Открытая лицензия на 21.07.2015. Анастасия Волочкова., волочкова анастасия
Волочкова поразила Алекса Лесли своими секс-способностямиФото: Instagram Анастасии Волочковой

Интимные фотографии балерины Анастасии Волочковой слил в сеть секс-тренер любовника танцовщицы Алекс Лесли. Как стало известно журналистам, он помогал бизнесмену Чермену Дзотову обольстить Волочкову. Снимки были «домашним заданием» для мужчины.

Алекс Лесли заявил, что был не в силах скрывать фотографии от общественности, так как на снимках он разглядел удивительный «талант» балерины, пишет Life.ru. «Когда я увидел своими глазами, что это за секс, я понял, что это шедевр и скрывать такой секс — преступление, — заявил Алекс Лесли. — У нее есть шедевр, который она сейчас крысит у себя в подвале. Она должна полностью отдаться людям, потому что все сейчас хотят это видеть».

В начале ноября в сети появились интимные снимки девушки, очень похожей на Волочкову. Бывший бойфренд знаменитой балерины, бизнесмен Чермен Дзотов сначала сообщил, что это его фотографии и их украли, а потом изменил свои показания, заявив, что на снимках не он. Сама артистка заявила, что интимные фото опубликовали те, «у кого нет секса». «Позор тому, кто это выставляет», — добавила Волочкова.

Виктор Дорофеев
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