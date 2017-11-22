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22 ноября 2017
20:42  22 ноября 2017 0

В Краснодарском крае утвердили закон о курортном сборе. С туристов хотят собрать четверть миллиарда

Масленица, народный бунт, чучело масленицы, синий кит, глонасс, император Николай второй , море берег, пляж, ребёнок на берегу, резиновый кит, синий кит
Сбор не коснется жителей самого регионаФото: depositphotos.com © URA.RU

Законодательное собрание Краснодарского края утвердило закон о курортном сборе. В первый год его действия ставка составит десять рублей в сутки с человека.

Сбор с туристов будет введен с лета 2018 года на территории восьми муниципалитетов региона, в том числе в популярных городах-курортах Анапе, Геленджике, Сочи. От налога освобождаются россияне, зарегистрированные в пределах Краснодарского края.

На реализацию проекта затратят 13,1 млн рублей, при этом планируется пополнить казну за счёт сборов на 267,5 млн рублей, сообщает «Национальная служба новостей». Главной целью сбора власти называют сохранение курортной инфраструктуры и развитие городов.

Ранее директор компании «Ехать.ру» Андрей Илюхин рассказал о том, что россияне готовы платить за отдых в сутки по 10 рублей и даже больше, но только если будут знать, куда именно пойдут их деньги. А в Крыму рассказали, кто не будет платить курортный сбор: туристы, приезжающие не в пик сезона. Гостей, которые посещают полуостров в Новый год, майские праздники или просто повидать родственников, не стоит нагружать лишними тратами, считают в Общественной палате Крыма.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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